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16.02.2022, 16:06

Как из обычного сварщика стать лучшим

 
Foto: Tarmetec
Сварка – это квалифицированный труд, владение которым на хорошем уровне предполагает наличие многолетнего опыта и целый ряд других нюансов, которые приобретаются как в период обучения, так и в ходе реальной работы. По словам лучших специалистов по сварке Metec, многие важные вещи элементарны, но почему-то в повседневной жизни им уделяется недостаточно внимания, и поэтому для того, чтобы стать отличным сварщиком, всегда чего-то недостает.

Мы приводим некоторые рекомендации для тех, кто хочет стать лучшим сварщиком.

  1. Желание развиваться - стремление последовательно оттачивать свои навыки и самосовершенствоваться во вспомогательной деятельности.
  2. Знание аппарата до мелочей и умение его настраивать - выбор правильного режима и точная настройка оборудования очень важны для получения качественного сварного шва.
  3. Умение читать чертежи - зачастую хорошее качество сварки стоит за пониманием чертежей и знанием условных обозначений или просто за внимательностью. Первая задача как при простых, так и при более сложных работах - понять, каким должен быть конечный результат и при помощи каких приемов его можно достигнуть. Часто это помогает существенно сэкономить время, которое затрачивается на выполнение работы.
  4. Терпеливость - если сразу что-то не получается, то следует подумать, что этому мешает, и попробовать еще раз. Если работа сложная, комплексная, то неспешность и соблюдение всех процедур от начала и до конца имеют большое значение. Небольшие ошибки или невнимательность, допущенные вначале, к концу работы, как правило, становятся настолько большими, что результат квалифицируется как брак. Иногда для получения хорошего результата приходится принимать очень неудобные позы, но иначе никак.
  5. Знание сварочных процессов и приемов до мелочей, как в теории, так и на практике - это позволяет выполнять работу, четко понимая, что в действительности происходит, и видеть цельную картину. Только так при сборке конкретного продукта можно достигнуть оптимальных решений и прийти к пониманию, как, даже выполняя сложные работы, наиболее эффективно, быстро и качественно получать конечный результат. Основательные знания способствуют изобретательности, помогают видеть вещи нестандартно и делать то, что большинству людей не под силу.
  6. Знание стандартов качества для сварки ISO5817 и ISO10042. Без понимания, качественно ли получаются сварные швы, невозможно выполнять работу в соответствии с предъявляемыми требованиями. Эти стандарты дают ответы на все вопросы, связанные с качеством сварных швов, и хорошие сварщики умеют ими пользоваться для оценки соответствия своей работы установленным классам качества.

В Metec развитию и благополучию специалистов ежедневно уделяется внимание. Помогают в этом как разнообразные и интересные заказы, так и проведение внутренних обучающих мероприятий и программ по развитию. Всестороннее развитие сотрудников очень важно для Metec. Мы используем высококлассные аппараты и прочее оборудование, у нас качественная и поддерживающая развитие рабочая среда.

Поэтому будьте последовательны в своем развитии, и из вас получится сварщик, который будет намного лучше обычного. Если вы чувствуете, что уже достаточно хороши, или горите желанием стать лучшим, присоединяйтесь к команде сварщиков Metec - возможности для вас у нас имеются.

Подробнее можно узнать здесь: tarmetec.ee

Предлагайте свою кандидатуру напрямую через наш веб-сайт.

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