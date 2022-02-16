Как из обычного сварщика стать лучшим

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Сварка – это квалифицированный труд, владение которым на хорошем уровне предполагает наличие многолетнего опыта и целый ряд других нюансов, которые приобретаются как в период обучения, так и в ходе реальной работы. По словам лучших специалистов по сварке Metec, многие важные вещи элементарны, но почему-то в повседневной жизни им уделяется недостаточно внимания, и поэтому для того, чтобы стать отличным сварщиком, всегда чего-то недостает.