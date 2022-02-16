Как из обычного сварщика стать лучшим
Мы приводим некоторые рекомендации для тех, кто хочет стать лучшим сварщиком.
- Желание развиваться - стремление последовательно оттачивать свои навыки и самосовершенствоваться во вспомогательной деятельности.
- Знание аппарата до мелочей и умение его настраивать - выбор правильного режима и точная настройка оборудования очень важны для получения качественного сварного шва.
- Умение читать чертежи - зачастую хорошее качество сварки стоит за пониманием чертежей и знанием условных обозначений или просто за внимательностью. Первая задача как при простых, так и при более сложных работах - понять, каким должен быть конечный результат и при помощи каких приемов его можно достигнуть. Часто это помогает существенно сэкономить время, которое затрачивается на выполнение работы.
- Терпеливость - если сразу что-то не получается, то следует подумать, что этому мешает, и попробовать еще раз. Если работа сложная, комплексная, то неспешность и соблюдение всех процедур от начала и до конца имеют большое значение. Небольшие ошибки или невнимательность, допущенные вначале, к концу работы, как правило, становятся настолько большими, что результат квалифицируется как брак. Иногда для получения хорошего результата приходится принимать очень неудобные позы, но иначе никак.
- Знание сварочных процессов и приемов до мелочей, как в теории, так и на практике - это позволяет выполнять работу, четко понимая, что в действительности происходит, и видеть цельную картину. Только так при сборке конкретного продукта можно достигнуть оптимальных решений и прийти к пониманию, как, даже выполняя сложные работы, наиболее эффективно, быстро и качественно получать конечный результат. Основательные знания способствуют изобретательности, помогают видеть вещи нестандартно и делать то, что большинству людей не под силу.
- Знание стандартов качества для сварки ISO5817 и ISO10042. Без понимания, качественно ли получаются сварные швы, невозможно выполнять работу в соответствии с предъявляемыми требованиями. Эти стандарты дают ответы на все вопросы, связанные с качеством сварных швов, и хорошие сварщики умеют ими пользоваться для оценки соответствия своей работы установленным классам качества.
В Metec развитию и благополучию специалистов ежедневно уделяется внимание. Помогают в этом как разнообразные и интересные заказы, так и проведение внутренних обучающих мероприятий и программ по развитию. Всестороннее развитие сотрудников очень важно для Metec. Мы используем высококлассные аппараты и прочее оборудование, у нас качественная и поддерживающая развитие рабочая среда.
Поэтому будьте последовательны в своем развитии, и из вас получится сварщик, который будет намного лучше обычного. Если вы чувствуете, что уже достаточно хороши, или горите желанием стать лучшим, присоединяйтесь к команде сварщиков Metec - возможности для вас у нас имеются.
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