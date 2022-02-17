Профессор Меритс оценил эффективность поступающей вскоре в Эстонию новой вакцины Nuvaxovid по сравнению с Pfizer или Moderna

Департамент здоровья сообщил в понедельник, что на следующей неделе в Эстонию поступит первая партия вакцины на основе белка Nuvaxovid производства американской биотехнологической компании Novavax. Эстония на данный момент заказала 54 000 доз этой вакцины.

Отличие белковых вакцин от векторных и мРНК-препаратов состоит в том, что они содержат крошечные частицы шиповидного белка коронавируса. Иммунная система реагирует на них намного быстрее, поскольку человеческому организму — в отличие от других вакцин — не нужно самому производить эти белки.

Препарат Nuvaxovid будет доступен в больницах во всех уездах Эстонии в начале марта.

Издание Forte поинтересовалось у профессора прикладной вирусологии Тартуского университета Андреса Меритса, отличается ли Nuvaxovid от имеющихся вакцин большей эффективностью? Меритс ответил, что в этой части заметного отличия нет. "В ходе клинических испытаний ее эффективность была более-менее на том же уровне, что и у мРНК-вакцин (напр. Pfizer, Moderna — ред.)", — сказал профессор.

Ученый отметил в беседе с Forte, что первоначально планировалось заказать новой вакцины гораздо больше. Планы изменились, по мнению Меритса, скорее всего по комбинации двух причин: чтобы избежать создания излишних запасов, как случилось, например, с AstraZeneca, и, видимо, из-за проблем с производством у Novavax. "В последнем нет ничего удивительного, мы видим это почти со всеми выходящими на рынок вакцинами".

Как уточнила начальник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Хели Лаарманн, объем первой поставки для Европейского союза был изменен в ходе переговоров между ЕС и производителем, но договор предусматривает возможности дополнительных заказов.