ТАБЛИЦА | Трагическое начало: в этом году в ДТП погибли девять человек

По словам ведущего чиновника по охране правопорядка Сирле Лойго, для расследования всех ДТП, в которых погибли люди, начаты уголовные делопроизводства. "Хотя это не вернет жизни, мы надеемся, что это даст ответ на вопрос, такие факторы привели к таким трагическим последствиям. Без сомнения, свою роль в этом году сыграла по-настоящему зимняя погода и сложные дорожные условия", — сказала майор полиции Сирле Лойго.

"Из-за метелей и постоянных перепадов температуры с плюса на минус часто на дорогах была плохая видимость, а дороги скользкими. Зима еще не закончилась и все водители должны считаться с быстро меняющимися погодными условиями и выбирать подходящую к ситуации, безопасную скорость движения. Также важно держать дистанцию между транспортными средствами и в плохих погодных условиях избегать обгонов, чтобы предупредить попадание в ДТП", — добавила Лойго.

В этом году произошло 113 ДТП, в которых были пострадавшие, погибло девять и пострадало 134 человека. Из погибших пятеро были водителями, двое пассажирами и двое пешеходами. За тот же период прошлого года произошло 119 ДТП с пострадавшими, погибло шесть и пострадало 148 человек.

В прошлом году было 15 дней, когда не произошло ни одного ДТП с пострадавшими, в этом году таких дней было пять, в том числе вчерашний день, 15 февраля.

ДТП по Эстонии:

