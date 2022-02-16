Лутсар: в Эстонии ковид-сертификат больше не нужен

"Я давно говорила, что ковид-паспорта себя изжили, — сказала Лутсар в утренней программе Raadio 2. — Во времена дельта-штамма они действительно показывали, может ли человек быть потенциально инфицирован или нет, но сейчас этого не видно. Вакцинированные болеют так же часто, как и непривитые, с той лишь разницей, что привитые болеют гораздо легче".

На вопрос, могла бы Эстония отказаться от использования ковид-сертификатов, Лутсар ответила так: "В принципе, да, их можно отменить внутри страны". Однако поскольку ковид-сертификаты используются при путешествиях в Европейском союзе, то полностью отказаться от них нельзя, добавила Лутсар.

Она не согласилась с предположением, что в связи с более легким по тяжести протекания болезни омикрон-вариантом коронавируса, больше не надо вакцинироваться. "Это неправильно. Для непривитых людей омикрон такой же тяжелый, возможно, он чуть легче, чем дельта-штамм, но и омикрон может вызвать серьезное заболевание", — сказала она.

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