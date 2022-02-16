ВИДЕО | Мэр Кылварт рассказал о росте зарплат муниципальных работников

В пресс-конференции приняли участие мэр Михаил Кылварт, вице-мэр Вадим Белобровцев и руководитель проектов отдела туризма Таллиннского стратегического центра Ирина Свидлов.

В самом начале мэр города сказал, что климатическая ситуация и рекордный объём снега привели к необходимости выделить 3 миллиона евро из резерва на чистку улиц.

Далее пошла речь о повышении зарплат работникам муниципальных учреждений. "Это было запланировано в бюджете. За последние пару месяцев финансовая ситуация изменилась. Были негативные и позитивные изменения. Негативные — энергетический кризис и рост цен. Позитивные — повышение уровня доходов города. Прежде всего с налогов на физическое лицо", — начал он.

В сфере образования больше всего городских работников. С 1 сентября было запланировано повышение зарплат педагогов детсадов и школ по интересам. "Рост зарплат произойдет на полгода раньше — с 1 марта. Напоминаю, зарплаты учителей повысятся на 7.4%. На 13.3% повысятся зарплаты у помощников учителей в детских садах", — уточнил Кылварт.

Изменения будут и в социальной сфере. Специалистам в области защиты детей зарплата будет повышена сразу до 1800-1900 евро. В некоторых учреждения, например, в таллиннском зоопарке, рост будет больше, чем 7%.

"Мы увеличиваем обьем повышения зарплат, так и круг людей, которые будут зарабатывать больше", — заявил он.

В среднем муниципальным работникам повысят зарплату на 7%. В некоторых сферах больше. Также те, кто получает 1200 евро и меньше — для них надбавка составит 10%.

Общий объем повышения составит 5 миллионов 300 тысяч евро, начиная с первого марта 2022 года.