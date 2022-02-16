16.02.2022, 12:47
ОНЛАЙН | Кылварт и Белобровцев рассказывают о ситуации в школах и росте зарплат чиновников(1)
Сегодня в 13:00 пройдет пресс-конференция Таллиннской горуправы. Смотрите онлайн-трансляцию на русском языке.
В пресс-конференции примут участие мэр Михаил Кылварт, вице-мэр Вадим Белобровцев и руководитель проектов отдела туризма Таллиннского стратегического центра Ирина Свидлов.
На пресс-конференции речь пойдет о договорах об администрировании школ, росте зарплат работников городских структур, обстановке в сфере туризма и организации учебной работы в школах.