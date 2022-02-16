ОНЛАЙН | Кылварт и Белобровцев рассказывают о ситуации в школах и росте зарплат чиновников

В пресс-конференции примут участие мэр Михаил Кылварт , вице-мэр Вадим Белобровцев и руководитель проектов отдела туризма Таллиннского стратегического центра Ирина Свидлов.

На пресс-конференции речь пойдет о договорах об администрировании школ, росте зарплат работников городских структур, обстановке в сфере туризма и организации учебной работы в школах.