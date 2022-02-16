ВИДЕО | Заболеваемость рекордная, вирус никуда не денется, новый штамм может быть опаснее остальных. Департаменту здоровья порадовать жителей Эстонии нечем

"Департаменту здоровья вас порадовать нечем. Заболеваемость по-прежнему высокая”, — сообщил Сирп. Он сказал, что последнее время число заражений снижалось, но это во многом связано с изменением тактики тестирования.

Сегодняшний показатель стал рекордом всей пандемии, что определенно о чем-то говорит. На конец пандемии надеяться не приходится. Количество смертей — это тоже не та цифра, которую хотелось бы видеть. В больницы попадают люди 68 и старше, и, как правило, эти пациенты не вакцинированы.

Количество пациентов в больницах может скоро превысить 600 человек.

Кийк в свою очередь сообщил, что, если все будет продолжаться такими темпами, то нагрузка на больницы вырастет очень сильно. Самый лучший способ помощь в борьбе с вирусом — вакцинироваться. Даже если пандемия пройдет, сам вирус больше никуда не денется. Вторая половина недели покажет, куда мы движемся. Будем надеяться на спад, как это происходит в некоторых странах Европы. Никто не знает, что будет дальше. Некоторые европейские эксперты не исключают, что новый штамм будет и таким же заразным, как омикрон, и при этом, в отличие от омикрона, вызывать тяжелое течение болезни.

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Как стало известно ранее, за сутки в Эстонии выявлено 8439 случаев заражения коронавирусом, умерли 17 человек.

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