ПРЯМО СЕЙЧАС | Заболеваемость побила рекорд. Департамент здоровья рассказывает о ситуации

"Департаменту здоровья вас порадовать нечем. Заболеваемость по-прежнему высокая”, — сообщил Сирп. Он сказал, что последнее время число заражений снижалось, но это во многом связано с изменением тактики тестирования.

Сегодняшний показатель стал рекордом всей пандемии, что определенно о чем-то говорить. На конец пандемии надеяться не приходится. Количество смертей — это тоже не та цифра, которую хотелось бы видеть. В больницы попадают люди 68 и старше, и, как правило, эти пациенты не вакцинированы.

Новость дополняется.

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Как стало известно ранее, за сутки в Эстонии выявлено 8439 случаев заражения коронавирусом, умерли 17 человек.

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