Олимпиадa
16.02.2022, 12:08

Большунов и Терентьев приносят бронзу в копилку сборной России. Победа — у Норвегии во главе с Клэбо

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Фото: Scanpix
На Олимпиаде в Пекине состоялся мужской лыжный спринт. Сборная России завоевала бронзовую медаль.

Победила Норвегия, второе место у Финляндии.

В составе сборной России бежали Александр Большунов и Александр Терентьев

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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