16.02.2022, 12:08
Большунов и Терентьев приносят бронзу в копилку сборной России. Победа — у Норвегии во главе с Клэбо(3)
Фото: Scanpix
На Олимпиаде в Пекине состоялся мужской лыжный спринт. Сборная России завоевала бронзовую медаль.
Победила Норвегия, второе место у Финляндии.
В составе сборной России бежали Александр Большунов и Александр Терентьев
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.
Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.