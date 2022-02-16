16.02.2022, 11:38
Олимпийские чемпионки Ступак и Непряева не помогли россиянкам выиграть командный спринт — только бронза
Фото: Scanpix
На Олимпийских играх в Пекине завершился командный лыжный спринт у женщин.
Победу одержала сборная Германии, второе место заняли шведки, третьи - россиянки.
Норвежки не смогли навязать борьбу лидерам - на одном из этапов у Хайди Венг сломалась палка, что отбросило ее далеко от лидирующей группы.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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