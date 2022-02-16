ФОТО И ВИДЕО | В многоквартирном доме загорелся балкон: двух человек доставили в больницу

В 08:18 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Хааберсти на Ыйсмяэ теэ на третьем этаже пятиэтажного жилого дома горит балкон. Когда спасатели прибыли на место, балкон полыхал открытым пламенем.

Около 08:29 спасатели вынесли из квартиры двух человек и передали медиками скорой. Пострадавших доставили в больницу для проверки состояния здоровья. Возгорание было локализовано в 08:37 и полностью ликвидировано в 09:09.

Причины пожара устанавливаются.

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