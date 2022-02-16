Мобильная связь Telia нарушена. Сбои наблюдаются и в работе инфотелефона семейных врачей

Из-за неполадки могут быть нарушены звонки в сети Telia. Предположительно, в настоящее время эта проблема затрагивает примерно 10% мобильных вызовов. Кроме того, нарушена услуга информационных линий для бизнес-клиентов Telia.

Предприятие занимается устранением неполадок. Отмечается, что причиной перебоев не является кибератаки или иная злонамеренная деятельность.

Также Telia отмечает, что случае помех в работе мобильной связи при возникновении чрезвычайно ситуации по номеру 112 возможно позвонить и используя сети других операторов. Для этого необходимо изъять из своего телефона SIM-карту либо перезагрузить телефон, а вместе PIN-кода набрать номер центра тревоги.

Telia приносит извинения за причиненные неудобства.

Помимо прочего, на данный момент наблюдаются сбои в работе инфотелефона семейных врачей. Людям, у которых возникли проблемы со здоровьем, советуют обратиться к их семейному врачу. Если проблема со здоровьем неотложная, то следует позвонить на номер экстренной помощи 112.

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