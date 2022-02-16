В честь 50-летия легендарного хоккеиста в Чехии выпустили памятную банкноту
О выпуске памятной банкноты заявил представитель типографии госбумаг Томаш Гебелка,
Банкнота номиналом в "50", а не ”68”, как было задумано ранее. Число на купюре окрашено в цвет чешского флага. На одной стороне банкноты изображение Ягра со своим легендарным номером 68 на шлеме, на другой — переполненная Староместская площадь в Праге. На рынок поступит четыре серии по 2500 экземпляров.
Сам Ягр отметил, что такой необычный подарок для него большая честь, но он обычно относится к своему дню рождения очень спокойно. "Завтра для меня будет такой же обычный день, как все другие. Вместо чествований я бы с удовольствием посмотрел хоккей с участием нашей команды на Олимпиаде в Пекине или выступление других чешских олимпийцев. Что касается возраста, то я совсем не чувствую себя на 50 лет", — сказал Яромир Ягр.
Ягр является вторым бомбардиром в истории НХЛ (1921 очко в 1733 матчах) и продолжает карьеру хоккеиста. Сейчас он выступает за свой родной клуб "Кладно", которым сам и владеет. В этом сезоне чешской экстралиги на счету Ягра 19 (8+11) очков в 35 матчах.