В честь 50-летия легендарного хоккеиста в Чехии выпустили памятную банкноту

Банкнота номиналом в "50", а не ”68”, как было задумано ранее. Число на купюре окрашено в цвет чешского флага. На одной стороне банкноты изображение Ягра со своим легендарным номером 68 на шлеме, на другой — переполненная Староместская площадь в Праге . На рынок поступит четыре серии по 2500 экземпляров.

Сам Ягр отметил, что такой необычный подарок для него большая честь, но он обычно относится к своему дню рождения очень спокойно. "Завтра для меня будет такой же обычный день, как все другие. Вместо чествований я бы с удовольствием посмотрел хоккей с участием нашей команды на Олимпиаде в Пекине или выступление других чешских олимпийцев. Что касается возраста, то я совсем не чувствую себя на 50 лет", — сказал Яромир Ягр.