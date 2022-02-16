Печальный рекорд: за сутки в Эстонии выявлено 8439 случаев заражения коронавирусом, умерли 17 человек

По состоянию на утро 16 февраля в больнице находятся 510 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 288 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 182, или 63,2%, не вакцинированы и 106, или 36,8%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,8 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 7,4 невакцинированных человек в день.

За сутки в больницах открыли 101 новую историю болезни, из которых в 50 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 44 симптоматических пациента COVID-19 в день. Умерло 17 зараженных коронавирусом, которые были в возрасте 74-100.

За последние сутки проанализировали 13 344 результата теста, из которых 8 439 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 313,9 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 495,4 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 1 285 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 105. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 421 745 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 62,8%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.