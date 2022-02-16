"Дедушка резал капсулу на части, и частички попали в тарелку с борщом". Такое вообще возможно?

Журналист USA TODAY Том Шад сослался на главу дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, который вроде как сообщил об этом.

МОК среагировал аккуратно, не подтвердив, не опровергнув и не одернув Освальда: ”Господин Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе. Сам он на судебном заседании не присутствовал”.

Тем не менее версия с дедушкой завирусилась, и важно проверить ее хотя бы теоретически. Порталу Sports.ru помог постоянный эксперт — спортивный врач Валентин Беляевский, работавший в ФК ”Ростов”, смешанных единоборствах и баскетболе.

Несколько дней назад вы читали его рассказ про триметазидин. Теперь — коротко о возможных способах попадания препарата в организм и о том, насколько жизнеспособна версия с дедушкой.

– Если спортсменка живет в одной квартире с дедушкой, то такой вариант возможен — по халатности. Как это сделать случайно, тут может быть какая угодно фантазия. Например, можно выпить капсулу, приняв за что-то иное. Или дедушка резал капсулу на части, и частички попали в тарелку с борщом. Повторюсь, это просто фантазии.

Все это будет очень трудно доказать. Но если отстранение снято — значит, были веские основания, аргументы. А это — ну совсем не аргумент.

Вариант с попаданием триметазидина в организм через БАД — как это чаще всего и бывает у спортсменов — гораздо более вероятен, чем случайное применение дома. Хотя мы знаем случаи, когда и такое происходило. Без фамилий: спортсменку ловят на андрогене, а оказывается, что ее муж применяет андрогенные гели — и при контакте с телом вещество попадает в организм спортсменке.

– Эксперты говорят, что триметазидин растворяется только в кишечнике. Есть способы впустить препарат в организм как-то, кроме как употребив через рот? Инъекция, вдыхание паров/мелкой крошки в той же квартире.