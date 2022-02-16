Что страшнее — война или бедность?(36)
На фоне напряженной ситуации в сфере безопасности в Европе для многих жителей Эстонии приоритетным остается вопрос их материального и социального благополучия. Повышение цен на газ, тепло, электроэнергию привело к тому, что те люди, которые сравнительно недавно были уверены в своем завтрашнем дне, вынуждены были задуматься: ”А не грозит ли мне бедность?”, пишет депутат Рийгикогу от Центристской партии, член комиссии по иностранным делам Мария Юферева-Скуратовски.
Люди ждут решительных и нестандартных решений от властей
Рост потребительских цен в Эстонии ускорился в декабре прошлого года до 12,2%, стал самым быстрым за последние 25 лет и по итогам года составил 11%. Как и в большинстве других европейских стран это последствия высоких цен на энергоносители, что привело к росту цен на другие товары и услуги, в то время как высокий спрос и продолжающиеся перебои с поставками оказывают дополнительное давление на рынок.
Ответом на такой рост цен стало повышение минимальной заработной платы на 12%. Это важное повышение, и в пересчете на среднюю зарплату даёт прирост на 7,5%. Но всё равно он лишь покрывает инфляцию, а не защищает нас от возможного дальнейшего роста стоимость жизни. Что может привести к истощению накоплений, и переходу большой части населения из среднего класса в бедность.
Меры поддержки частным и коммерческим потребителям на уровне государства и местных самоуправлений носят временный характер, а во времена кризиса люди ждут от власти более решительных действий и нестандартных решений. Я думаю, что в сложные периоды в приоритете правительства должен быть не сбалансированный бюджет, а активные меры поддержки населения и бизнеса. Даже если на практике это означает для государства дополнительные займы.
Но на уровне семьи сейчас, как никогда, необходимо держать бюджет в балансе и стараться делать накопления. Первым делом финансовые консультанты рекомендуют критическим взглядом посмотреть на расходы на питание — всегда есть возможность оптимизировать эту статью.
И если уж ваша семья оказалась в действительно сложной ситуации, то нужно не стыдиться, а искать помощи в социальном отделе местного самоуправления. Все трудности могут носить временный характер, и любой человек может оказаться в затруднительном положении, когда элементарно не хватает денег на еду. Наверняка, многие слышали о такой организации, как ”Продуктовый банк”. Возможность получения продовольственной помощи очень важный фактор для поддержания тех, кто в этом нуждается.
Чья рубашка ближе к телу?
Хорошим решением для разгона экономики могла бы стать поддержка местных предпринимателей для обеспечение собственной продуктовой и сырьевой безопасности. Необходимо создавать такие условия для наших предпринимателей, чтобы им было выгодно ориентироваться на внутренний рынок.
Правительство должно проработать негативные сценарии, учитывающие незапланированный рост безработицы, наплыв трудовых мигрантов, перебои с поставками энергоресурсов и сырья, чтобы мы понимали, что делать при самом негативном стечении обстоятельств.
Я думаю, что в кризисные периоды государство должно более активно вмешиваться в регулирование экономики, а не отдавать все на откуп свободного рынка, который ”сам все сбалансирует”.
Учитывая нестабильную ситуацию с ценами на энергоносители, нам необходимо проанализировать наши условия участия на бирже Nord Pool и сделать все возможное для того, чтобы эти условия были в первую очередь выгодными для нашей страны и ее жителей. Словом, нужно во главу угла ставить благополучие собственной страны и жителей, а не стремление быть удобным партнером для всех.
Кроме того, необходимо озаботиться вопросом ”Как достигнуть собственной энергетической независимости?” До тех пор, пока мы не готовы к строительству атомной электростанции, необходимо инвестировать в развитие сланцевой энергетики и системы улавливания CO2. Ученые Таллиннского Технического университета уже готовы предложить решения, не хватает лишь политического решения дать старт этому направлению.
Как разогнать транзит?
Транзит всегда был важной составляющей эстонской экономики и остается ей сейчас, хотя внешняя политика внесла свои существенные коррективы в эту отрасль. Эстония — это ворота в регионы с большой покупательской способностью. Помимо современной инфраструктуры Эстония известна стабильными и низкими налогами, надежной бизнес-средой и низким уровнем коррупции. Именно поэтому, эту сферу необходимо активно развивать, в том числе, с участием государства. Это позволило бы максимально использовать транзитный потенциал Эстонии.
Например, дополнительным стимулом для развития экономики могло бы стать введение льготного, ограниченного по времени, периода пользования таможенными складами. Эффектом от этой меры могло бы стать повышение объема и скорости перевалки грузов через Эстонию в период восстановления мировой экономики после пандемии. Как следствие, это привело бы к создание дополнительных рабочих мест.
По данным департамента статистики перевалка грузов через порты Эстонии в 2021 году увеличилась на 4,5% по сравнению в 2020 годом. Объем переваленных грузов составил почти 40 миллионов тонн. Очевидно, что потенциал для роста есть.
К сожалению, напряженная ситуация в сфере безопасности в Европе, тормозит полноценное развитие сферы транзита в нашей стране и, судя по всему, в ближайшие годы ситуация вряд ли нормализуется.