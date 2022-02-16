Что страшнее — война или бедность?

Люди ждут решительных и нестандартных решений от властей

Рост потребительских цен в Эстонии ускорился в декабре прошлого года до 12,2%, стал самым быстрым за последние 25 лет и по итогам года составил 11%. Как и в большинстве других европейских стран это последствия высоких цен на энергоносители, что привело к росту цен на другие товары и услуги, в то время как высокий спрос и продолжающиеся перебои с поставками оказывают дополнительное давление на рынок.

Ответом на такой рост цен стало повышение минимальной заработной платы на 12%. Это важное повышение, и в пересчете на среднюю зарплату даёт прирост на 7,5%. Но всё равно он лишь покрывает инфляцию, а не защищает нас от возможного дальнейшего роста стоимость жизни. Что может привести к истощению накоплений, и переходу большой части населения из среднего класса в бедность.

Меры поддержки частным и коммерческим потребителям на уровне государства и местных самоуправлений носят временный характер, а во времена кризиса люди ждут от власти более решительных действий и нестандартных решений. Я думаю, что в сложные периоды в приоритете правительства должен быть не сбалансированный бюджет, а активные меры поддержки населения и бизнеса. Даже если на практике это означает для государства дополнительные займы.

Но на уровне семьи сейчас, как никогда, необходимо держать бюджет в балансе и стараться делать накопления. Первым делом финансовые консультанты рекомендуют критическим взглядом посмотреть на расходы на питание — всегда есть возможность оптимизировать эту статью.