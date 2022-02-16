У России — серебро в биатлонной эстафете. Даже со штрафным кругом!

В фаворитках — Франция, Швеция, Норвегия, Германия, Россия. Могут удивить Беларусь и Италия.

В составе сборной России эстафету бегут Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

После первой стрельбы и Оя и Казакевич использовали по дополнительному патрону и проигрывают по 15 сек каждая. Лидер — Сюзанн Данкли из команды США.

После второй стрельбы Казакевич с двумя промахами была в 11 сек от лидера, шведки Персон. Регина Оя отстает на 40 сек, взяв на втором рубеже три дополнительных патрона.

В итоге эстафету мы передали в 52 сек от лидера, а вот россиянки проигрывали всего 16 секунд.

И первая же стрельба второго этапа возвратила сборную России в сонм лидеров эстафетной гонки — Кристина Резцова отстреляла с одним допом и приблизилась к лидировавшей шведке Бронсон на 7 сек. Туули Томингас взяла два доп.патрона и увеличила отставание до 1 мн 3 сек.

На второй стрельбе второго этапа отставание эстонской спортсменки лишь увеличилось — больно уж хороши были итальянка Вирер и россиянка Резцова на стрельбище. Но и без их успехов у нашей сборной рассыпалась гонка — два штрафных круга от Туули вряд ли ожидались.

Вместе с ней на штрафные куги ушла и одна из фавориток — Тириль Экхоф из Норвегии.

После второго этапа россиянки уверенно лидировали, опережая ближайших преследовательниц на 10 сек. Из фавориток проблемы у француженок и норвежек — отставание от России 1 мин 46 сек и 1 мин 53 сек соответственно.

Эстония передала эстафету одной из последних — более чем в 3 мин отставания.

На третьем этапе се было как на качелях — сначала Светлана Миронова нарастила отрыв, чисто пройдя "лёжку", а затем допустила 4 промаха на стрельбе соя и ушла на штрафной круг. Но лыжным ходом она не уступала шведке и итальянке и смогла передать эстафету Ульяне Нигматуллиной всего в 13 секундах позади лидера-шведки.