Эстония не смогла справиться с Россией в женских лыжных командных спринтах и не вышла в финал

В соревнованиях у женщин Эстонию представляет дуэт, составленный из Мариэль Пуллес и Кайди Каасику.

Честь мужчин защищают Хенри Роос и Мартин Химма.

У женщин эстонской команде выпало бежать во втором полуфинале, в котором также представлена сборная России в лице Юлии Ступак и Натальи Непряевой. И в этом же полуфинале — шведки, финки, норвежки, так чо будет крайне непросто отобраться в первую четверку, которая автоматически выходит в финал.

Но остается шанс выйти в полуфинал с быстрым временем, так как две других команды, не попавшие в топ-4 в полуфиналах, будут отобраны в финал по времени.

В мужских полуфиналах эстонские спортсмены в одном полуфинале с Норвегией, Францией и Финляндией, а вот за четвертое место при определенных обстоятельствах побороться можно.

В женском заезде борьба со стороны эстонской сборной, возможно, закончилась уже после первой смены этапа, когда сохранялся небольшой отрыв. Но уже к третьей смене наша команда отставала от лидировавших россиянок более чем на 30 сек.

В итоге сборная России легко выходит в финал с лучшим временем по итогам обоих заездов. Никто из фаворитов не потерялся и в финале предстоит настоящая битва лучших лыжных держав мира.

Сборная Эстонии в итоге занимает 9 место в своем заезде, отстав от России на 1 мин 44 сек.

У мужчин все получилось получше — пятое место в своем полуфинале и надежды на слабый забег во втором полуфинале. Но нет, во втором забеге были сильные команды, и там чуть не случилось сенсации — лыжник сборной России Александр Терентьев упал во время своего предпоследнего этапа и чуть было не выбил свою команду из соревнований. Пришлось догонять и за счет лучшего времени из непрошедших напрямую сборная России вышла в финал соревнований.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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