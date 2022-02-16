16.02.2022, 05:31
Эстонец Тормис Лайне не смог финишировать на слаломной трассе и покидает соревнования
Фото: Scanpix
На Олимпийских играх в Пекине проходят соревнования по слалому среди мужчин. Идет первая попытка.
Пока лидирует австриец Йоханнес Стролл с результатом 53,92 сек.
Эстонец Тормис Лайне не смог финишировать в первой попытке.
Вторая попытка стартует в 7:45.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.
Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.