Олимпиадa
16.02.2022, 05:24

Победу в мужском слоупстайле одержал американец Холл

 
Фото: Scanpix
На Олимпийских играх в Пекине прошли соревнования по слоупстайлу среди мужчин. Победу одержал американец Александр Холл.

Второе место также у представителя США — Ника Геппера. Это третья медаль Ника на его третьей Олимпиаде. В Сочи была бронза, в Пхенчхане — серебро.

Третьим оказался швейцарец Йеспер Тьядер.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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