15.02.2022, 22:25
ВИДЕО | В Нарве отметили 33-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана
ФОТО: Скриншот
Ветераны афганской войны, а также члены городского собрания Нарвы и мэр города сегодня возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, почтив память погибших в Афганистане нарвитян, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Для Эстонии цена этой войны была высока. В Афганистан отсюда было призвано свыше полутора тысяч человек, 36 из них не вернулись домой. В период второй войны в Афганистане с 2004 по 2014 год погибли 11 эстоноземельцев.