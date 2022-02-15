Путин ответил на обращение Госдумы о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин заявил, что у минских соглашений по урегулированию на востоке Украины еще есть потенциал, он комментировал обращение Госдумы о признании Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), пишет РБК.

”Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению минских соглашений”, — заявил он, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве.

По словам президента, депутаты парламента, призвавшие его рассмотреть вопрос о необходимости признания ДНР и ЛНР, ”так же как и в любой стране, ориентируются на общественное мнение, на мнение своих избирателей”. ”Совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону”, — добавил он.

Путин вновь заявил о важности минских соглашений и выразил надежду, что Германия и Франция ”окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти” для их исполнения.

Со своей стороны Шольц подчеркнул, что возможное признание ДНР и ЛНР — это нарушение минских договоренностей. ”Тогда это будет означать, что процесс прервется, это будет политической катастрофой”, — считает он.

С точкой зрения канцлера ФРГ согласны в Киеве. Как указал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, ”в случае принятия решения о признании ЛДНР Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей”. Верховная рада обратилась к ООН, Европейской комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств, в котором осудила попытки России ”легализовать независимость незаконных образований” в Донбассе.