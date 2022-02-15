Власти Латвии и Литвы заговорили о новой волне COVID-19

"Никто с уверенностью не может сейчас сказать, как именно будут развиваться события. Мы должны считаться с тем, что осенью может последовать еще одна волна пандемии. Какая, на основе какого подвида — в настоящее время это невозможно определить", — заявил сегодня министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс.

Поэтому, по его мнению, необходимо использовать последующие месяцы, чтобы подготовиться к будущему и отреагировать на различное развитие событий.

"Если необходимо, еще раз провести бустерную вакцинацию людей старшего поколения и т.п.", — приводит слова Павлютса латвийский портал "Дельфи".

Премьер-министр Литвы: в ближайшие недели вырастет смертность

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните во вторник утром в радиоинтервью заговорила о подготовке к осенней волне коронавируса, пишет литовский портал "Дельфи".

Она согласна с тем, что пик омикрона уже пройден. В то же время она предупредила, что в ближайшие недели вырастет смертность. По словам Шимоните, надо готовиться к возможной волне коронавируса осенью. "Ограничений должно стать меньше, если не будет никаких неожиданностей. (…) Но если так и будет, нам всем надо готовится к осенней волне, когда COVID–19 все равно вернется", — сказала Шимоните.

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