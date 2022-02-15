Рапорт внешней разведки: Эстония должна быть готовой к постоянному военному давлению России
Из поведения России можно сделать вывод, что Эстонии и демократическим странам в целом нужно быть готовыми к постоянным угрозам применения силы со стороны России независимо от того, начнет Москва крупное наступление на Украину в ближайшее время или нет, говорится в ежегоднике Департамента внешней разведки Эстонии, пишет rus.err.
"Даже если удастся убедить руководство России отказаться от военной агрессии [по отношению к Украине], Эстония и другие страны Запада должны быть готовы к растущему военному давлению России: за последний год прямые угрозы развязать войну стали частью российской внешней политики Владимира Путина", — говорится в годовом отчете департамента.
По данным Департамента внешней разведки, регулярно проводимые российской армией учения "Запад" остаются серией учений для отработки действий во время войны РФ с НАТО.
"Формирование новых подразделений после предыдущих учений "Запад" подтверждает представление о том, что вооруженные силы России считают своим главным противником Запад, выделяют на противостояние с ним ресурсы и используют информацию, собранную в ходе учений, для развития вооруженных сил", — говорится в докладе Департамента внешней разведки.
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