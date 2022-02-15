Рапорт внешней разведки: Эстония должна быть готовой к постоянному военному давлению России

Из поведения России можно сделать вывод, что Эстонии и демократическим странам в целом нужно быть готовыми к постоянным угрозам применения силы со стороны России независимо от того, начнет Москва крупное наступление на Украину в ближайшее время или нет, говорится в ежегоднике Департамента внешней разведки Эстонии, пишет rus.err.