Немецкие бобслеисты оккупировали весь пьедестал в соревнованиях двоек(10)
Бобслей
Мужчины, двойки
После 4 попыток из 4
1. Франческо Фридрих – Торстен Маргис (Германия) – 3.56,89
2. Йоханнес Лохнер – Флориан Бауэр (Германия) – 0,49
3. Кристоф Хафер – Маттиас Зоммер (Германия) – 1,69
4. Михаэль Фогт – Сандро Михел (Швейцария) – 1,94
5. Бенджамин Майер – Маркус Заммер (Австрия) – 2,23
6. Руди Ринальди – Борис Вейн (Монако) – 2,25
7. Кристофер Спринг – Майк Эвелин (Канада) – 2,37
8. Ростислав Гайтюкевич – Алексей Лаптев (Россия) – 2,42
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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