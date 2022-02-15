Олимпиадa
15.02.2022, 16:56

Немецкие бобслеисты оккупировали весь пьедестал в соревнованиях двоек

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ФОТО: Tass / Scanpix
Немецкие бобслеисты Франческо Фридрих и Торстен Маргис выиграли золото в соревнованиях двоек на Олимпиаде в Пекине. Серебро и бронза также отправляются в Германию.

Бобслей

Мужчины, двойки

После 4 попыток из 4

1. Франческо Фридрих – Торстен Маргис (Германия) – 3.56,89

2. Йоханнес Лохнер – Флориан Бауэр (Германия) – 0,49

3. Кристоф Хафер – Маттиас Зоммер (Германия) – 1,69

4. Михаэль Фогт – Сандро Михел (Швейцария) – 1,94

5. Бенджамин Майер – Маркус Заммер (Австрия) – 2,23

6. Руди Ринальди – Борис Вейн (Монако) – 2,25

7. Кристофер Спринг – Майк Эвелин (Канада) – 2,37

8. Ростислав Гайтюкевич – Алексей Лаптев (Россия) – 2,42

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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