Где искать заказы? Истории специалистов

Портал услуг — это когда на виртуальном рынке исполнитель и заказчик выбирают друг друга, смотрят на отзывы и решают, будет сделка или нет.

GetaPro уже 5 лет успешно существует на рынке Латвии, а в прошлом году появился и у нас в Эстонии. Специалист из любой сферы может пройти регистрацию и, оформив профиль, получить доступ к интересующим его заказам. Что примечательно — сейчас это совершенно бесплатно! Заказчикам теперь тоже легче живется — отзывы помогают выбрать специалиста и мотивируют исполнителей предоставлять качественные услуги.

Однако за сделками стоит нечто большее. Это истории исполнителей, которые искали, пробовали и находили то, что им нравится.

Портал услуг GetaPro в течение прошлого года собрал двенадцать таких историй в своем блоге и поделился с Delfi весьма любопытными выводами.

”Хорошим специалистам свойственно сомневаться. Им нужна поддержка. Здорово, что на нашем портале специалисты находят ее в отзывах заказчиков. Ведь не всегда в работе вы напрямую услышите честное мнение. А принцип работы портала построен на отзывах, поэтому исполнитель всегда знает, чем он понравился заказчику и что ему стоит усовершенствовать в своей работе. Для тех, кто хочет развиваться, это бесценно!

А еще мы видим, что людям интересны чужие истории. Поэтому открыли цикл таких статей. Ведь часто за историями о том, каким путем шел человек, для нас самих скрываются указатели на свою собственную дорогу.”

Сооснователь портала Юрий Фридкин



Портал делает больше, чем просто сводит специалистов с клиентами. Тут у исполнителей появляется выбор: взять ту работу, которая нравится, протестировать новую услугу, найти клиента, когда мало заказов, получить обратную связь и понять, как улучшить свою работу. По сути, это мощный бизнес-инструмент для старта и дальнейшего развития во фрилансе или бизнесе.

Из наемного работника на свободу