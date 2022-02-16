Где искать заказы? Истории специалистов
Как понять, какая работа вам по душе? Где это проверить? И как быть уверенным, что работа будет всегда? Ответ прост — там, где люди сами вам это предложат. А точнее — на портале услуг GetaPro.ee.
Портал услуг — это когда на виртуальном рынке исполнитель и заказчик выбирают друг друга, смотрят на отзывы и решают, будет сделка или нет.
GetaPro уже 5 лет успешно существует на рынке Латвии, а в прошлом году появился и у нас в Эстонии. Специалист из любой сферы может пройти регистрацию и, оформив профиль, получить доступ к интересующим его заказам. Что примечательно — сейчас это совершенно бесплатно! Заказчикам теперь тоже легче живется — отзывы помогают выбрать специалиста и мотивируют исполнителей предоставлять качественные услуги.
Однако за сделками стоит нечто большее. Это истории исполнителей, которые искали, пробовали и находили то, что им нравится.
Портал услуг GetaPro в течение прошлого года собрал двенадцать таких историй в своем блоге и поделился с Delfi весьма любопытными выводами.
”Хорошим специалистам свойственно сомневаться. Им нужна поддержка. Здорово, что на нашем портале специалисты находят ее в отзывах заказчиков. Ведь не всегда в работе вы напрямую услышите честное мнение. А принцип работы портала построен на отзывах, поэтому исполнитель всегда знает, чем он понравился заказчику и что ему стоит усовершенствовать в своей работе. Для тех, кто хочет развиваться, это бесценно!
А еще мы видим, что людям интересны чужие истории. Поэтому открыли цикл таких статей. Ведь часто за историями о том, каким путем шел человек, для нас самих скрываются указатели на свою собственную дорогу.”
Сооснователь портала Юрий Фридкин
Портал делает больше, чем просто сводит специалистов с клиентами. Тут у исполнителей появляется выбор: взять ту работу, которая нравится, протестировать новую услугу, найти клиента, когда мало заказов, получить обратную связь и понять, как улучшить свою работу. По сути, это мощный бизнес-инструмент для старта и дальнейшего развития во фрилансе или бизнесе.
Из наемного работника на свободу
Андрей много лет был наемным сотрудником. Его исполнительность и старательность всегда давали хорошие результаты, но начальство не баловало. Тогда он решил работать на себя. Андрей многое умел и не боялся никакой работы. Свою специализацию так и обозначил — мастер на все руки. На портале GetaPro заказов оказалось даже больше, чем надо, без дела Андрей не сидел ни разу. Даже во время всеобщего затишья в пандемию находились заказы. В итоге Андрей не прогадал — самостоятельная работа позволяет ему содержать семью и дом, чаще видеться с детьми и исполнять свои мечты. Они с женой даже книгу свою выпустили. Как говорит Андрей, все благодаря постоянному потоку заказов с GetaPro.
Роланд, как и Андрей, мастер на все руки. Ему тоже надоела жизнь по графику, и он рискнул уволиться, чтобы было время помогать родителям. Ему нравится постоянная смена обстановки, разные люди и возможность самому влиять на размер заработка. Когда удобно, он берет мелкие заказы по 30-40 евро, а когда есть больше времени, то заказы посложнее, за 500 евро и выше.
Радости и горести фриланса
Фотограф Антра столкнулась с хейтом в социальных сетях, где случайные люди, ни разу не пользовавшиеся ее услугами, устроили травлю и оставили негативные отзывы на ее странице. Пришлось отзывы совсем убрать. Но как убедить заказчиков, что ты работаешь качественно, если нет отзывов? Тем более, если ты начинающий специалист? Антра не сдалась, а стала искать клиентов на портале услуг GetaPro. Тут она получила реальную оценку своим способностям, благодаря честным отзывам заказчиков увидела, что ее работу ценят. Более того, нашла направление, которое вдохновляет в работе. Теперь Антра — одна из самых востребованных свадебных фотографов с расписанным далеко вперед графиком. А ведь когда-то она чуть было не оставила свое дело!
Аниматор Анния в детстве мечтала стать актрисой. Однако с театром не сложилось. Ни с первого, ни со второго раза. Тут бы сдаться, но Анния пошла другим путем. Чтобы понять свое истинное предназначение, ей пришлось уехать в далекую Венесуэлу, погрузиться в другую культуру и тогда услышать свое сердце. Сейчас у нее собственное агентство развлечений и организации праздников. Анния — чудесный аниматор, подтверждением тому многочисленные отзывы пользователей портала GetaPro.
Дизайнер Виктория смогла продолжить карьеру после декрета и заниматься любимым делом, благодаря тому что находила клиентов на портале услуг GetaPro. Это не требовало никаких вложений, кроме времени — отвечать на запросы и вести переговоры с клиентами. Чем больше отзывов, тем меньше времени Виктория тратила на поиск новых заказов. На данный момент Виктория ведет несколько крупных проектов в свое удовольствие. Виктория подтверждает, что хорошие отзывы работают лучше любой рекламы.
Бизнес на портале услуг. Свое дело — за пару лет или 24 часа?
Эрик занимался перевозками крупногабаритных грузов. Сначала он попробовал эту нишу в одиночку. В течение 1,5 лет брал заказы через портал услуг GetaPro как частное лицо. Когда он увидел для себя потенциал благодаря обратной связи в отзывах, то решился на создание своей собственной компании. Теперь он заполняет заказами с GetaPro рабочий день своих сотрудников.
История Гирта рассказывает, что бизнесу нужна скорость в принятии решений. На судьбоносное решение открыть свой бизнес у него было всего 24 часа. Команду мебельщиков-реставраторов, с которой он работал, уволили из-за приближающегося банкротства. Чтобы люди с золотыми руками смогли работать дальше, Гирту пришлось взять все на себя — купить машину и подготовить помещение. И все за одни выходные в самый разгар пандемии. В том чтобы сделать такой шаг, Гирт не сомневался. Он уже работал через портал услуг GetaPro и знал, что всегда найдет тут заказы.
Нет никакой разницы, как долго идти к созданию своего дела. Главное — понять свою целевую аудиторию и знать, где найти клиентов.
С этой точки зрения GetaPro.ee — очень хороший инструмент для бизнеса: вы видите заказы и отзывы других людей, понимаете, что сейчас актуально на рынке, и главное — знаете, чем привлечь клиента.
А что на оборотной стороне медали?
Интересно услышать мнение другой стороны — заказчика. Своими наблюдениями поделилась активная заказчица Лайма:
”Есть ощущение, что GetaPro за время своей работы выгнали с портала всех бездельников и остались только те, кто действительно хочет работать и зарабатывать.”
Любопытно. Выходит, что портал услуг выступает в роли сита, оставляя только ценные экземпляры. Мы уточнили у Юрия, одного из основателей портала услуг GetaPro, так ли это, и благодаря чему происходит ”естественный отбор” на портале среди специалистов в разных сферах.
”Да, это правда. Наша миссия — сделать рынок услуг прозрачнее и организовать пространство, где заказчик сможет найти проверенных специалистов на основе отзывов других людей. Как на booking.com или TripAdvisor, только рейтинги появляются у исполнителей. Люди сами делятся впечатлениями о работе с тем или иным специалистом, а наша задача — следить за порядком, достоверностью информации и своевременно реагировать в случае конфликтов.
Интересно, что за все время существования портала острых ситуаций было ничтожно мало. В основном те, кто не хочет честно работать, просто не выдерживают условий и сами уходят, уступая дорогу более добросовестным исполнителям.
В свою очередь для тех, кто хочет добиться успеха, это отличная возможность создать и укрепить свою репутацию эксперта, чтобы с легкостью находить новые заказы и продолжать свое развитие.”
В блоге портала вы найдете историю дизайнера, плотника, двух фотографов, риелтора, мастера на все руки, ведущего мероприятий, аниматора, сантехника, специалиста по уборке, курьера и реставратора.
Все истории объединяет дух свободы — герои не захотели оставаться на нелюбимой работе или поддаваться трудностям. Им хватило смелости рискнуть и выбрать то, что приносит в первую очередь радость от работы.
Сейчас самое время активно воспользоваться услугами портала. Во-первых, нет никакой комиссии. Во-вторых, зимой у многих специалистов затишье, заказов становится меньше, а на GetaPro заказы идут круглый год. В-третьих, многие заказчики уже ищут специалистов на сезонные работы, а значит исполнитель сможет заполнить свой график на всю весну и даже лето.
Регистрируйтесь на портале GetaPro.ee и используйте возможность бесплатно рекламировать свои услуги, искать новые заказы и укреплять свою репутацию за счет отзывов довольных клиентов!