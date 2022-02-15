15.02.2022, 15:52
Новый посол России в Эстонии заступил на пост(1)
ФОТО: Источник: Facebook посольства
Защищать интересы российских граждан будет Владимир Липаев.
"Посольство сообщает о том, что в Таллинн прибыл и приступил к своим обязанностям Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Эстонской Республике Владимир Георгиевич Липаев", — написало посольство России в Эстонии в Facebook.
Владимир Липаев до этого 10 лет работал заместителем директора Департамента кадров МИД России. До этого 69-летний дипломат был советником в посольствах Норвегии и Германии.