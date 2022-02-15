15.02.2022, 17:36
ГРАФИК | В среду электричество будет стоить чуть-чуть дешевле(2)
Foto: Argo Ingver
16 февраля биржевая цена электроэнергии будет в среднем стоить 80,53 евро МВт-ч.
Самая выгодная цена на электроэнергию будет между 3 и 4 часами ночи — ниже 16 евро за МВт-ч. Начиная с 7 утра цена начнет расти, но все равно не превысит 120 евро за МВт-ч.
Самая низкая цена будет в 3 часа ночи — 14,67 евро за МВт-ч, а самая высокая — 118,55 евро за МВт-ч — утром в 11:00.
Средняя биржевая цена электроэнергии в среду, согласно данным Nordpool, составит 80,53 евро за МВт-ч.