Читатель очень доволен автоматической компенсацией счета за электричество: "она была неожиданно большой!"

Всего ему удалось с экономить 35 евро и 19 центов со счета за электроэнергию с жилой площади в 112 м2. По словам читателя, у него дома вода нагревается с помощью электричества как в кухне, так и в ванной. Кроме бытовой техники и других электроустройств электричество потребляет также 7 м2 пола с подогревом.

"Счет за электричество за прошлый месяц был более чем в два раза больше. Из-за испуга попытался немного сократить потребление электричества, но не в счет общего удобства", — пояснил он.

Мужчина не ждал какой-либо компенсации от государства и считает, что она оказалось неожиданно большой. "Во всяком случая я считаю, что найденное решение подходящее, удобное и поможет всем потребителям. Не вижу причины жаловаться!" — констатировал он.

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