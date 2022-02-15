Вакцинация от гриппа станет бесплатной для большего количества жителей Эстонии

Экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует с 2022/2023 сезона вирусных заболеваний внести в государственную программу иммунизации в качестве целевой группы детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет, несовершеннолетних старше 7 лет, относящихся к группе риска, а также беременных женщин. К группе риска при заболевании гриппа относятся несовершеннолетние, состояние здоровья которых связано с большим риском тяжелого течения болезни — дети с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитом, диабетом или обструктивной болезнью легких.

Ученые Тартуского университета, оценивавшие оправданность затрат и эффективность вакцинации против гриппа, пришли к выводам, что при заболевании гриппом наибольшему риску возникновения осложнений подвержены дети до 2 лет, люди старше 65 лет, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. В период 2011-2020 от гриппа умерли 313 человек, среди них — 8 детей, все они страдали тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Вакцина от гриппа будет бесплатно доступна новым целевым группам с октября 2022 года. Порядок вакцинации определит Больничная касса в сотрудничестве с объединениями врачей-специалистов и другими организациями, занимающимися вакцинацией.

Вакцину против COVID-19 Nuvaxovid от производителя Novavax комиссия рекомендует людям старше 18 лет. С Nuvaxovid курс вакцинации предполагает введение двух доз вакцины с интервалом в три недели.

Также комиссия обсудила вопрос комбинирования Nuvaxovid с другими вакцинами. По оценке экспертов, курс вакцинации, начатый другими вакцинами против COVID-19 (AstraZeneca Vaxzevria, Pfizer/BioNTech Comirnaty или Moderna Spikevax), можно завершить вакциной Nuvaxovid. Также Nuvaxovid может быть использован в качестве бустерной прививки, если в рамках первичного курса вакцинации были использованы другие вакцины.