Гибель полицейского во время учений: виновных нет

Следствие было прекращено, поскольку, исходя из собранных доказательств, нет оснований подозревать кого-либо в преступлении.

По словам главного прокурора Лыунаской прокуратуры Кайри Калдоя, это был трагический несчастный случай. Она отметила, что, поскольку вопросов после инцидента было много, для поиска ответов и проверки обстоятельств было возбуждено уголовное дело.

Уголовное производство вела служба внутреннего контроля Лыунаской префектуры, глава которой Тийт Мелтс отметил, что, к сожалению, никто не в состоянии восполнить потерю для семьи, друзей и коллег погибшего. ”Меньшее, что мы могли сделать после такого происшествия, — это дать семье и остальным ответ, каким образом такой инцидент мог произойти”, — сказал страж порядка.

В ходе выполнения упражнения по стрельбе две команды по 3 человека двигались параллельно по двум отдельным дорожкам в сторону мишеней. Перебегая из-за укрытия в укрытие, они должны были поочередно стрелять по мишеням, то есть создавать огневое прикрытие на то время, пока другая команда перебирается по своей дорожке за другое укрытие.

В определенный момент полицейский Йоонас внезапно выбежал на дорожку другой команды в огневой сектор, где его коллега в это же время выстрелил из укрытия в мишень. Поскольку движение происходило между укрытиями, видимость была ограничена, и полицейский, сосредоточенный на стрельбе и прицеливании, вовремя не заметил Йоонаса. Когда инструктор увидел, что случилось, то сразу же дал команду прекратить огонь. К сожалению, полученное ранение оказалось для Йоонаса смертельным.

”Такое развитие событий было непредсказуемым как для участвовавших в учениях сотрудников службы быстрого реагирования, так и для тех, кто проводил расследование. Особенно в свете того, что в тот день состоялось несколько подобных учений и для сотрудников отряда быстрого реагирования, которые долгое время работали вместе, такие учения были частью повседневной работы”, — сказал Мелтс.