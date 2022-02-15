Гибель полицейского во время учений: виновных нет
Прокуратура прекратила уголовное производство, в рамках которого расследовались обстоятельства несчастного случая, повлекшего за собой гибель сотрудника службы быстрого реагирования 28 октября прошлого года в стрелковом тире Ярвере в Вырумаа.
Следствие было прекращено, поскольку, исходя из собранных доказательств, нет оснований подозревать кого-либо в преступлении.
По словам главного прокурора Лыунаской прокуратуры Кайри Калдоя, это был трагический несчастный случай. Она отметила, что, поскольку вопросов после инцидента было много, для поиска ответов и проверки обстоятельств было возбуждено уголовное дело.
Уголовное производство вела служба внутреннего контроля Лыунаской префектуры, глава которой Тийт Мелтс отметил, что, к сожалению, никто не в состоянии восполнить потерю для семьи, друзей и коллег погибшего. ”Меньшее, что мы могли сделать после такого происшествия, — это дать семье и остальным ответ, каким образом такой инцидент мог произойти”, — сказал страж порядка.
В ходе выполнения упражнения по стрельбе две команды по 3 человека двигались параллельно по двум отдельным дорожкам в сторону мишеней. Перебегая из-за укрытия в укрытие, они должны были поочередно стрелять по мишеням, то есть создавать огневое прикрытие на то время, пока другая команда перебирается по своей дорожке за другое укрытие.
В определенный момент полицейский Йоонас внезапно выбежал на дорожку другой команды в огневой сектор, где его коллега в это же время выстрелил из укрытия в мишень. Поскольку движение происходило между укрытиями, видимость была ограничена, и полицейский, сосредоточенный на стрельбе и прицеливании, вовремя не заметил Йоонаса. Когда инструктор увидел, что случилось, то сразу же дал команду прекратить огонь. К сожалению, полученное ранение оказалось для Йоонаса смертельным.
”Такое развитие событий было непредсказуемым как для участвовавших в учениях сотрудников службы быстрого реагирования, так и для тех, кто проводил расследование. Особенно в свете того, что в тот день состоялось несколько подобных учений и для сотрудников отряда быстрого реагирования, которые долгое время работали вместе, такие учения были частью повседневной работы”, — сказал Мелтс.
Оценив собранные доказательства, прокуратура решила, что нет оснований подозревать кого-либо в совершении преступления. Прокуратура пришла к выводу, что ни в чьих действиях не было злого умысла или халатности в той мере, в какой это давало бы основания для обвинения в совершении преступления.
В ходе расследования также был проведен основательный анализ, в ходе которого была дана оценка проведения учений по стрельбе, соответствующих регуляций и действий полиции как с правовой точки зрения, так и с точки зрения тактики безопасности.
Мелтс отметил, что хотя были выявлены недочеты в регламенте и действиях сотрудников полиции, участвовавших в учениях, они не связаны с получением Йоонасом смертельного ранения во время учений.
Решение о прекращении уголовного дела пока не вступило в законную силу.
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