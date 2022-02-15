15.02.2022, 12:29
Правительство уточнило максимально разрешенное число участников для мероприятий на открытом воздухе
Foto: Jaanus Lensment
Правительство внесло в свое распоряжение уточнение, касающееся порядка проведения мероприятий на свежем воздухе в условиях распространения COVID. В соответствии с уточнением, требование ограничивать максимально разрешенное число участников двумя тысячами не распространяется на события и мероприятия, проводящиеся на неограниченной территории.
С учетом высокой заразности штамма ”омикрон” при участиии в многолюдных мероприятиях на свежем воздухе также рекомендуется носить маску. Аналогичный порядок действовал и раньше, однако в интересах юридической точности было решено исправить последнюю редакцию распоряжения № 305.
Распоряжение гласит, что максимально разрешенное число участников в 2000 человек не применяется к публичным собраниям, спортивным соревнованиям, спортивным и физкультурным мероприятиям и другим публичным мероприятиям, проходящим на свежем воздухе.
Если мероприятие или организованная деятельность проходят вне помещений на ограниченной территории, в них по-прежнему могут принимать участие до 2000 человек.