Валиева ошибается и плачет, но все равно сильнее всех, Щербакова сразу за ней, Трусова вне тройки лидеров

Кийбус допустила небольшую помарку, но в общем зачете справилась со своей программой. Комментаторы Eurosport остались в восторге от Эвы-Лотты. За короткую программу спортсменка набрала 59.55 балла и уже точно проходит в произвольную программу.

Лучшим результатом Эвы-Лотты на данный момент является 7 место чемпионата Европы 2020. По состоянию на 15 января 2022 года спортсменка занимала 28-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

В последний раз эстонские фигуристки проходили в произвольную программу на Олимпиаде 12 лет назад — Елена Глебова в 2010 году.

Российская фигуристка Камила Валиева ошибается на тройном акселе, набирает 82.16 балла за свой прокат и занимает промежуточное первое место. Камила расплакалась после исполнения короткой программы. В прокате она сделала тройной аксель (степ-аут), тройной флип, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп во второй половине программы.

После проката спортсменка прошла через микст-зону, не став общаться с журналистами.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил ей продолжить участие в Играх на фоне ситуации с положительным допинг-тестом. Разбирательства в рамках дела еще продолжаются.

Российская фигуристка Александра Трусова упала с тройного акселя, после чего чисто исполнила тройной флип. Во второй половине программы сделала каскад тройной лутц — тройной тулуп. Общая оценка — 74,60 балла. Это итоговое четвертое место по результатам короткой программы.

Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе: ”Тройной аксель не обсуждается и не будет обсуждаться. Я буду делать его всегда. На тренировках он получается вне зависимости от состояния, в прокатах пока нет”, — сказала фигуристка.

”Я не смотрю на четвертое место по итогам короткой. Я катаюсь для себя и буду кататься только для себя. Мой набор прыжков в произвольной зависит от моей формы и ни от чего больше.