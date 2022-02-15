Валиева ошибается и плачет, но все равно сильнее всех, Щербакова сразу за ней, Трусова вне тройки лидеров(69)
Кийбус допустила небольшую помарку, но в общем зачете справилась со своей программой. Комментаторы Eurosport остались в восторге от Эвы-Лотты. За короткую программу спортсменка набрала 59.55 балла и уже точно проходит в произвольную программу.
Лучшим результатом Эвы-Лотты на данный момент является 7 место чемпионата Европы 2020. По состоянию на 15 января 2022 года спортсменка занимала 28-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
В последний раз эстонские фигуристки проходили в произвольную программу на Олимпиаде 12 лет назад — Елена Глебова в 2010 году.
Российская фигуристка Камила Валиева ошибается на тройном акселе, набирает 82.16 балла за свой прокат и занимает промежуточное первое место. Камила расплакалась после исполнения короткой программы. В прокате она сделала тройной аксель (степ-аут), тройной флип, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп во второй половине программы.
После проката спортсменка прошла через микст-зону, не став общаться с журналистами.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил ей продолжить участие в Играх на фоне ситуации с положительным допинг-тестом. Разбирательства в рамках дела еще продолжаются.
Российская фигуристка Александра Трусова упала с тройного акселя, после чего чисто исполнила тройной флип. Во второй половине программы сделала каскад тройной лутц — тройной тулуп. Общая оценка — 74,60 балла. Это итоговое четвертое место по результатам короткой программы.
Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе: ”Тройной аксель не обсуждается и не будет обсуждаться. Я буду делать его всегда. На тренировках он получается вне зависимости от состояния, в прокатах пока нет”, — сказала фигуристка.
”Я не смотрю на четвертое место по итогам короткой. Я катаюсь для себя и буду кататься только для себя. Мой набор прыжков в произвольной зависит от моей формы и ни от чего больше.
Российская фигуристка Анна Щербакова чисто исполнила короткую программу. В прокате она сделала двойной аксель, тройной флип, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп во второй половине программы. За прокат Анна получила 80,20 балла. Малое серебро у Анны.
Третьей стала японская фигуристка Сакамото Каори с 79.84 балла.
Произвольные программы девушки будут катать в четверг, 17 февраля.
Короткая программа
1. Камила Валиева (Россия) — 82,16
2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20
3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84
4. Александра Трусова (Россия) — 74,60
5. Вакаба Хигучи (Япония) — 73,51
6. Ю Ен (Южная Корея) — 70,34
7. Луна Хендрикс (Бельгия) — 70,09
8. Алиса Лью (США) — 69,50
9. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 67,78
10. Анастасия Губанова (Грузия) — 65,40
11. Мэрайя Белл (США) — 65,38
12. Элишка Бржезинова (Чехия) — 64,31
13. Карен Чен (США) — 64,11
14. Николь Шотт (Германия) — 63,13
15. Мана Кавабе (Япония) — 62,69
16. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 61,82
17. Виктория Сафонова (Беларусь) — 61,46
18. Ольга Микутина (Австрия) — 61,14
19. Алексия Паганини (Швейцария) — 61,06
20. Маделин Скиза (Канада) — 60,53
21. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 59,55
22. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) — 59,24
23. Александра Фейгин (Болгария) — 59,16
24. Екатерина Куракова (Польша) — 59,08
25. Йенни Сааринен (Финляндия) — 56,97
26. Йозефин Тальегард (Швеция) — 54,51
27. И Чжу (Китай) — 53,44
28. Наташа Маккей (Великобритания) — 52,54
29. Кайлани Крейн (Австралия) — 49,93
30. Анастасия Шаботова (Украина) — 48,68
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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