15.02.2022, 12:13
ПРЯМО СЕЙЧАС | Преодолела ли Кийбус свою проблему с коньками? Ждем попадания в произвольную(6)
Как выступит Валиева?
Foto: Rauno Volmar
15 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине проходит женская короткая программа. От Эстонии выступает Эва-Лотта Кийбус. В последней разминке на лед выйдут российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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