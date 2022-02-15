ПРЯМО СЕЙЧАС | Кийбус с небольшой помаркой проходит в произвольную программу

Кийбус допустила небольшую помарку, но в общем зачете справилась со своей программой. Комментаторы Eurosport остались в восторге от Эвы-Лотты. За короткую программу спортсменка набрала 59.55 балла и уже точно проходит в произвольную программу.

Лучшим результатом Эвы-Лотты на данный момент является 7 место чемпионата Европы 2020. По состоянию на 15 января 2022 года спортсменка занимала 28-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

В последний раз эстонские фигуристки проходили в произвольную программу на Олимпиаде 12 лет назад - Елена Глебова в 2010 году.

Японская фигуристка Вакаба Хигучи исполнила тройной аксель в короткой программе.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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