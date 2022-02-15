15.02.2022, 11:39
Чемпионка мира Сутер одержала победу в скоростном спуске, опередив соперницу на 0,16 секунды
ФОТО: Delfi
На горнолыжном стадионе в Яньцине спортсменки разыграли сегодня медали Олимпийских игр в Пекине в скоростном спуске. Золотую медаль завоевала швейцарка Коринн Сутер, показавшая результат 1.31, 87. Всего 16 сотых уступила ей София Годжа из Италии, ставшая обладательницей серебряной медали. На третьем месте – еще одна итальянка Надя Делаго, проигравшая победительнице 57 сотых.
Горные лыжи. Женщины. Скоростной спуск
1. Коринн Сутер (Швейцария) – 1.31,87
2. София Годжиа (Италия) – 0,16
3. Надя Делаго (Италия) – 0,57
4. Кира Вейдль (Германия) – 0,71
5. Елена Куртони (Италия) – 1,00
6. Йоана Хелен (Швейцария) – 1,29...
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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