Джокович о депортации из Австралии: ”По мнению министра иммиграции, я могу спровоцировать антипрививочные настроения”

”Я был очень расстроен и разочарован тем, как все закончилось для меня в Австралии. Было нелегко.

Безусловно, ошибка в визовой декларации не была намеренной (в декларации путешественника Джоковича значилось, что до въезда в Австралию он в течение 14 дней не ездил в другие страны, хотя на самом деле в этот период он съездил из Сербии в Испанию. На границе Джокович сказал, что декларацию за него заполняла Tennis Australia — Sports.ru). Это признал и подтвердил федеральный суд и сам австралийский министр иммиграции.

На самом деле, люди, вероятно, не знают, что меня депортировали из Австралии не на основании отсутствия прививки, или нарушения каких-то правил, или ошибки в визовой декларации. Все это было фактически одобрено и подтверждено федеральным судом Австралии и министром иммиграции.

Причина моей депортации из Австралии в том, что министр иммиграции по своему усмотрению аннулировал мою визу на основании того, что, по его мнению, я могу спровоцировать в стране или в городе антипрививочные настроения, с чем я совершенно не согласен”.

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