Актуально: вся правда про подачу декларации о доходах с инвестиций и дивидендов

Затем Вы желаете часть паёв продать — Вы продаёте 50 паёв по 15 евро за штуку: необходимо ли считать доход по методу FIFO или first in first out, т. е. необходимо ли уплатить подоходный налог с прибыли на основании очерёдности покупки паёв (по этому примеру, прибыль составляет 50 раз по 5 евро, т. е. подоходный налог с 250 евро) или же действует принцип средневзвешенного значения, т. е. можно учесть среднюю покупную цену, которая совпадает с продажной ценой, и, по крайней мере, сейчас подоходный налог не нужно платить?