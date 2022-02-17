Актуально: вся правда про подачу декларации о доходах с инвестиций и дивидендов

Я прочитал, что ”пользователи инвестиционного счёта должны задекларировать взносы, внесённые на него, а также выплаты, произведённые с него”. Как именно это делается: если у меня есть инвестиционный счёт в Swedbank. Можно ли как-то задекларировать эти данные через банк или как это делается? Я понял, что задекларировать необходимо только доход, т. е. доход, полученный с процентов или доход, полученный от дивидендов, но тут выясняется, что ”необходимо задекларировать взносы и выплаты” — это вызывает путаницу.

Если в будущем Вы продадите акции, то Вы вправе зачесть в качестве стоимости приобретения, только понесённые Вами расходы (например, суммы, уплаченные при выдаче или исполнении опциона). В систему инвестиционного счёта Вы вправе включать только финансовые активы указанные в Законе о подоходном налоге и это — акции, открыто продаваемые на бирже. Если полученные акции не являются открыто продаваемыми на бирже, то Вы должны задекларировать продажу акций в обычном порядке — в декларации о доходах (таблица 6.1 или 8.2; как доход, полученный в иностранном государстве). Более подробная информация на нашей домашней странице ”Ценные бумаги и инвестиционный счёт” .

Полагаем, что Вы участвовали в программе долевых опционов работодателя и приобрели у работодателя долю (акции). Если Вы получили долю до истечения 3 лет, то работодатель обязан был обложить рыночную цену акций подоходным и социальным налогами в качестве специальной льготы (основание ст. 48 Закона о подоходном налоге). Если в будущем Вы продадите акции, то Вы вправе зачесть сумму, облагаемую налогом в качестве специальной льготы (рыночная цена акций) как стоимость приобретения. Если Вы получили долю (акции) по истечении 3 лет, то в качестве специальной льготы налогообложение не производилось.

У меня вопрос о продаже акций, полученных от работодателя, а также об их декларировании. Каковы налоговые проценты, если акции были проданы раньше или позже 3-летнего срока владения ими и что необходимо учитывать при декларировании, если акции были проданы на инвестиционный счёт?

Дивиденды, полученные с финансового актива, которые были обложены налогом, необходимо указать как взносы на инвестиционном счету. Таким образом, Вы избежите двойного налогообложения дивидендов. Кроме того, дивиденды, полученные в Эстонии, уже предварительно отражены в декларации о доходах (таблица 5.1 или 7.1), однако дивиденды, полученные в иностранном государстве, а также уплаченный подоходный налог, необходимо самостоятельно внести в декларацию о доходах (таблица 8.8). Если с финансового актива, купленного на инвестиционном счёте, поступят дивиденды на обычный счёт, то их следует немедленно перевести на инвестиционный счёт. Если человек этого не сделает, то он должен задекларировать дивиденды, поступившие на обычный счёт, в таблице 5.1, 7.1, 8.1 (дивиденды, не обложенные налогом в иностранном государстве) или в таблице 8.8 (дивиденды, обложенные подоходным налогом в иностранном государстве) и он не должен указывать дивиденды, поступившие на обычный счёт, в качестве взноса на инвестиционный счёт.

Как следует декларировать дивиденды, поступившие на инвестиционный счёт? Имеются ли отличия при декларировании дивидендов, полученных из-за рубежа и в своём государстве? Как избежать двойного налогообложения? Что делать, если дивиденды поступают на обычный счёт?

Если на инвестиционный счёт поступают не обложенные подоходным налогом проценты или дивиденды с финансового актива, то в будущем они будут облагаться налогом в системе инвестиционного счёта, если выплата превысит взнос.

Все взносы, внесённые на инвестиционный счёт, а также выплаты, произведённые с него, должны быть задекларированы в декларации о доходах (II часть таблицы 6.5). В качестве взноса, внесённого на инвестиционный счёт, необходимо задекларировать как обложенные подоходным налогом проценты, которые были получены с финансового актива, купленного за деньги на инвестиционном счету (проценты, полученные в Эстонии, отражены в предварительно заполненной декларации о доходах (таблица 5.1); а проценты, полученные в иностранном государстве, необходимо внести туда же в таблицу 8.1), так и обложенные подоходным налогом дивиденды (дивиденды, полученные в Эстонии, отражены в предварительно заполненной декларации о доходах (таблица 5.1 или 7.1), а дивиденды, полученные в иностранном государстве, необходимо внести в таблицу 8.8 декларации о доходах).

Вы можете оправить отчет об инвестиционном счёте из Swedbank в НТД. На домашней странице Swedbank имеются инструкции по составлению и передаче отчета. После того, как отправите отчет, Вы можете приступать к подаче декларации о доходах, в которой уже будут отражены известные НТД данные, а также данные, переданные из банка — они будут предварительно внесены в декларацию о доходах (II часть таблицы 6.5).

Мы полагаем, что люди должны быть мотивированы, потому что выполнение обязанности по уплате налогов является обязательной для каждого человека. За совместно уплаченные налоги мы строим и поддерживаем наше государство. Все прибыльные сделки с криптовалютой также должны быть задекларированы в декларации о доходах (таблица 6.3 или 8.3). Убыточные сделки не учитываются при налогообложении. На всякий случай напоминаем, что НТД может задним числом назначить сумму налога за три года, а в случае умышленной неуплаты налогов — на срок до пяти лет. К вовремя неуплаченным налогам также добавляются проценты. Информацию о налогообложении криптовалюты можно найти здесь.

Насколько большой должна быть мотивация у людей при декларировании торговли криптовалютой, учитывая, что это — реально ”головная боль”? Необходимо ли декларировать операции при видоизменении криптовалюты, например, я покупаю эфириумы за биткоины?

Конечно, можно учесть! Важно, что Вы указали данные об инвестиционном счёте в декларации о доходах (I часть таблицы 6.5). Если Вы этого не сделали в декларации о доходах за 2020, то Вы должны исправить декларацию о доходах и данные об инвестиционном счёте, в т. ч. задним числом задекларировать все взносы и выплаты. Иные операции, совершённые с инвестиционного счёта, например, Ваши покупки в магазине, необходимо указать в качестве выплат, произведённых с инвестиционного счёта.

Если в прошлом году банк пропустил отметку об инвестиционном счёте, то можно ли это учесть в декларации о доходах? Что делать, если с инвестиционного счёта были совершены иные операции, например, оплата покупок в магазине и т.д.?

Да, если Вы приобрели ценные бумаги посредством Nasdaqi за деньги, которые были на инвестиционном счету, а при продаже ценных бумаг деньги поступают на Ваш инвестиционный счёт, который указан в декларации о доходах, то Вам необходимо удалить предварительно заполненную информацию от Nasdaq.

Если я получу заработную плату в криптовалюте, то необходимо ли её декларировать? Как это учесть?

Пример: я получил заработную плату за год в размере 1 биткоина, т. е. 12 платежей за год. Как учитываются мои доходы?

Это выходит за рамки темы о декларировании частного лица, но относится к теме о декларировании предприятия, в качестве какого имущества необходимо классифицировать криптовалюту?

Если Вы получаете заработную плату в криптовалюте, то работодатель обязан ежемесячно её декларировать и уплачивать с неё все налоги на рабочую силу. Работодатель указывает рыночную цену криптовалюты в евро по положению на дату её выплаты и декларирует заработную плату в евро. Данные, задекларированные работодателем, уже предварительно отражены в Вашей декларации о доходах (I часть таблицы 5.1). Если работодатель не выполнил свою обязанность, то заработную плату, полученную в криптовалюте, Вы должны сами задекларировать в декларации о доходах (II часть таблицы 5.1) и указать выплату в евро. Предприятие может квалифицировать криптовалюту как криптовалюту.

Можно ли посредством Interactive Brokers передавать напрямую информацию в НТД? Можно ли вычесть убытки при инвестировании через Interactive Brokers?

Фирма Interactive Brokers действует за границей, поэтому через неё нельзя отправлять информацию в e-MTA. Если Вы продаёте ценные бумаги посредством фирмы Interactive Brokers, то Вы можете учесть убытки. Для этого Вам необходимо в декларации о доходах (таблица 8.2: ”Доход, полученный в иностранном государстве”) задекларировать все операции, как с прибылью, так и с убытком.

Под чем классифицируется доход, полученный от сделки продажи на Funderbeam? Какой вид имущества рассматривается НТД-ом как паи? Обозначает ли пункт 6.3 отчуждение имущества? Какой метод необходимо учитывать в случае с Funderbeam, если паи не продаются в полном количестве: FIFO или средневзвешенное значение? Когда Funderbeam может дойти до того, чтобы учесть это в системе инвестиционного счёта?