Актуально: вся правда про подачу декларации о доходах с инвестиций и дивидендов(1)
У меня вопрос о продаже акций, полученных от работодателя, а также об их декларировании. Каковы налоговые проценты, если акции были проданы раньше или позже 3-летнего срока владения ими и что необходимо учитывать при декларировании, если акции были проданы на инвестиционный счёт?
Полагаем, что Вы участвовали в программе долевых опционов работодателя и приобрели у работодателя долю (акции). Если Вы получили долю до истечения 3 лет, то работодатель обязан был обложить рыночную цену акций подоходным и социальным налогами в качестве специальной льготы (основание ст. 48 Закона о подоходном налоге). Если в будущем Вы продадите акции, то Вы вправе зачесть сумму, облагаемую налогом в качестве специальной льготы (рыночная цена акций) как стоимость приобретения. Если Вы получили долю (акции) по истечении 3 лет, то в качестве специальной льготы налогообложение не производилось.
Если в будущем Вы продадите акции, то Вы вправе зачесть в качестве стоимости приобретения, только понесённые Вами расходы (например, суммы, уплаченные при выдаче или исполнении опциона). В систему инвестиционного счёта Вы вправе включать только финансовые активы указанные в Законе о подоходном налоге и это — акции, открыто продаваемые на бирже. Если полученные акции не являются открыто продаваемыми на бирже, то Вы должны задекларировать продажу акций в обычном порядке — в декларации о доходах (таблица 6.1 или 8.2; как доход, полученный в иностранном государстве). Более подробная информация на нашей домашней странице ”Ценные бумаги и инвестиционный счёт”.
Я прочитал, что ”пользователи инвестиционного счёта должны задекларировать взносы, внесённые на него, а также выплаты, произведённые с него”. Как именно это делается: если у меня есть инвестиционный счёт в Swedbank. Можно ли как-то задекларировать эти данные через банк или как это делается? Я понял, что задекларировать необходимо только доход, т. е. доход, полученный с процентов или доход, полученный от дивидендов, но тут выясняется, что ”необходимо задекларировать взносы и выплаты” — это вызывает путаницу.
Вы можете оправить отчет об инвестиционном счёте из Swedbank в НТД. На домашней странице Swedbank имеются инструкции по составлению и передаче отчета. После того, как отправите отчет, Вы можете приступать к подаче декларации о доходах, в которой уже будут отражены известные НТД данные, а также данные, переданные из банка — они будут предварительно внесены в декларацию о доходах (II часть таблицы 6.5).
Все взносы, внесённые на инвестиционный счёт, а также выплаты, произведённые с него, должны быть задекларированы в декларации о доходах (II часть таблицы 6.5). В качестве взноса, внесённого на инвестиционный счёт, необходимо задекларировать как обложенные подоходным налогом проценты, которые были получены с финансового актива, купленного за деньги на инвестиционном счету (проценты, полученные в Эстонии, отражены в предварительно заполненной декларации о доходах (таблица 5.1); а проценты, полученные в иностранном государстве, необходимо внести туда же в таблицу 8.1), так и обложенные подоходным налогом дивиденды (дивиденды, полученные в Эстонии, отражены в предварительно заполненной декларации о доходах (таблица 5.1 или 7.1), а дивиденды, полученные в иностранном государстве, необходимо внести в таблицу 8.8 декларации о доходах).
Если на инвестиционный счёт поступают не обложенные подоходным налогом проценты или дивиденды с финансового актива, то в будущем они будут облагаться налогом в системе инвестиционного счёта, если выплата превысит взнос.
Более подробная информация на нашей домашней странице ”Ценные бумаги и инвестиционный счёт”.
Как следует декларировать дивиденды, поступившие на инвестиционный счёт? Имеются ли отличия при декларировании дивидендов, полученных из-за рубежа и в своём государстве? Как избежать двойного налогообложения? Что делать, если дивиденды поступают на обычный счёт?
Дивиденды, полученные с финансового актива, которые были обложены налогом, необходимо указать как взносы на инвестиционном счету. Таким образом, Вы избежите двойного налогообложения дивидендов. Кроме того, дивиденды, полученные в Эстонии, уже предварительно отражены в декларации о доходах (таблица 5.1 или 7.1), однако дивиденды, полученные в иностранном государстве, а также уплаченный подоходный налог, необходимо самостоятельно внести в декларацию о доходах (таблица 8.8). Если с финансового актива, купленного на инвестиционном счёте, поступят дивиденды на обычный счёт, то их следует немедленно перевести на инвестиционный счёт. Если человек этого не сделает, то он должен задекларировать дивиденды, поступившие на обычный счёт, в таблице 5.1, 7.1, 8.1 (дивиденды, не обложенные налогом в иностранном государстве) или в таблице 8.8 (дивиденды, обложенные подоходным налогом в иностранном государстве) и он не должен указывать дивиденды, поступившие на обычный счёт, в качестве взноса на инвестиционный счёт.
Необходимо ли удалять информацию, которую предварительно заполнил Nasdaqв пункте 6.1, чтобы она дважды не отражалась?
Да, если Вы приобрели ценные бумаги посредством Nasdaqi за деньги, которые были на инвестиционном счету, а при продаже ценных бумаг деньги поступают на Ваш инвестиционный счёт, который указан в декларации о доходах, то Вам необходимо удалить предварительно заполненную информацию от Nasdaq.
Если в прошлом году банк пропустил отметку об инвестиционном счёте, то можно ли это учесть в декларации о доходах? Что делать, если с инвестиционного счёта были совершены иные операции, например, оплата покупок в магазине и т.д.?
Конечно, можно учесть! Важно, что Вы указали данные об инвестиционном счёте в декларации о доходах (I часть таблицы 6.5). Если Вы этого не сделали в декларации о доходах за 2020, то Вы должны исправить декларацию о доходах и данные об инвестиционном счёте, в т. ч. задним числом задекларировать все взносы и выплаты. Иные операции, совершённые с инвестиционного счёта, например, Ваши покупки в магазине, необходимо указать в качестве выплат, произведённых с инвестиционного счёта.
Криптовалюта
Насколько большой должна быть мотивация у людей при декларировании торговли криптовалютой, учитывая, что это — реально ”головная боль”? Необходимо ли декларировать операции при видоизменении криптовалюты, например, я покупаю эфириумы за биткоины?
Мы полагаем, что люди должны быть мотивированы, потому что выполнение обязанности по уплате налогов является обязательной для каждого человека. За совместно уплаченные налоги мы строим и поддерживаем наше государство. Все прибыльные сделки с криптовалютой также должны быть задекларированы в декларации о доходах (таблица 6.3 или 8.3). Убыточные сделки не учитываются при налогообложении. На всякий случай напоминаем, что НТД может задним числом назначить сумму налога за три года, а в случае умышленной неуплаты налогов — на срок до пяти лет. К вовремя неуплаченным налогам также добавляются проценты. Информацию о налогообложении криптовалюты можно найти здесь.
Если я получу заработную плату в криптовалюте, то необходимо ли её декларировать? Как это учесть?
Пример: я получил заработную плату за год в размере 1 биткоина, т. е. 12 платежей за год. Как учитываются мои доходы?
Это выходит за рамки темы о декларировании частного лица, но относится к теме о декларировании предприятия, в качестве какого имущества необходимо классифицировать криптовалюту?
Если Вы получаете заработную плату в криптовалюте, то работодатель обязан ежемесячно её декларировать и уплачивать с неё все налоги на рабочую силу. Работодатель указывает рыночную цену криптовалюты в евро по положению на дату её выплаты и декларирует заработную плату в евро. Данные, задекларированные работодателем, уже предварительно отражены в Вашей декларации о доходах (I часть таблицы 5.1). Если работодатель не выполнил свою обязанность, то заработную плату, полученную в криптовалюте, Вы должны сами задекларировать в декларации о доходах (II часть таблицы 5.1) и указать выплату в евро. Предприятие может квалифицировать криптовалюту как криптовалюту.
Можно ли посредством Interactive Brokers передавать напрямую информацию в НТД? Можно ли вычесть убытки при инвестировании через Interactive Brokers?
Фирма Interactive Brokers действует за границей, поэтому через неё нельзя отправлять информацию в e-MTA. Если Вы продаёте ценные бумаги посредством фирмы Interactive Brokers, то Вы можете учесть убытки. Для этого Вам необходимо в декларации о доходах (таблица 8.2: ”Доход, полученный в иностранном государстве”) задекларировать все операции, как с прибылью, так и с убытком.
Под чем классифицируется доход, полученный от сделки продажи на Funderbeam? Какой вид имущества рассматривается НТД-ом как паи? Обозначает ли пункт 6.3 отчуждение имущества? Какой метод необходимо учитывать в случае с Funderbeam, если паи не продаются в полном количестве: FIFO или средневзвешенное значение? Когда Funderbeam может дойти до того, чтобы учесть это в системе инвестиционного счёта?
Посредством Funderbeam можно инвестировать в так называемые стартапы — товарищества с ограниченной ответственностью (эст. OÜ). Части стартапов — товариществ с ограниченной ответственностью не являются финансовыми активами по смыслу Закона о подоходном налоге, поэтому при инвестировании посредством Funderbeam нельзя использовать инвестиционный счёт. Продажа частей товарищества с ограниченной ответственностью должна облагаться налогом по обычной системе и декларироваться в декларации о доходах (таблица 6.1: ”Части товариществ с ограниченной ответственностью, находящиеся в Эстонии”, а также в таблице 8.2 ”Доходы, полученные в иностранном государстве”). Закон о подоходном налоге позволяет использовать как метод FIFO, так и метод средневзвешенного значения, и человек сам может выбрать подходящий ему метод. Важно, чтобы человек постоянно использовал выбранный метод.
Приведу пример: Вы купили на Funderbeam 50 паёв фирмы Х по 10 евро за штуку, затем ещё 50 паёв по 20 евро за штуку. Суммарно Вы потратили на покупку 100 паёв 1500 евро, т. е. средняя цена покупки составляет 15 евро.
Затем Вы желаете часть паёв продать — Вы продаёте 50 паёв по 15 евро за штуку: необходимо ли считать доход по методу FIFO или first in first out, т. е. необходимо ли уплатить подоходный налог с прибыли на основании очерёдности покупки паёв (по этому примеру, прибыль составляет 50 раз по 5 евро, т. е. подоходный налог с 250 евро) или же действует принцип средневзвешенного значения, т. е. можно учесть среднюю покупную цену, которая совпадает с продажной ценой, и, по крайней мере, сейчас подоходный налог не нужно платить?
Вы сами выбираете, будете ли Вы использовать метод FIFO или средневзвешенное значение. Важно, чтобы Вы постоянно использовали один и тот же метод.
Можно ли вычесть убытки, полученные на Funderbeam? За последний год там произошло 2 банкротства, можно ли их как-то учесть?
Да, убытки по операциям с ценными бумагами можно вычесть. Для этого необходимо все операции, совершённые посредством Funderbeam (операции с прибылью и с убытком), задекларировать в декларации о доходах (таблицы 6.1 и 8.2 ”Доходы, полученные в иностранном государстве”).
Можно ли учесть расходы на сделку, например, я покупаю за 100 евро 10 паёв, продаю их за 1000 евро, из которых вычитается 0,5% плата за сделку. Я получаю 995 евро. Необходимо ли учитывать прибыль от продажной цены или можно вычесть плату за сделку?
Да, расходы, непосредственно связанные со сделкой по продаже, могут быть учтены. Вам необходимо указать в декларации о доходах (таблица 6.1 или 8.2) по-отдельности цену продажи в размере 1000 евро, стоимость приобретения в размере 100 евро и расходы, связанные с отчуждением, в размере 5 евро. Таким образом, Ваша прибыль составит 895 евро.
Что необходимо учитывать при декларировании инвестиционного счёта ребёнка — тоже самое, как и при заполнении у себя? Если в течение года ребёнку были сделаны взносы в третью ступень, то можно ли оттуда вернуть подоходный налог?
Да, именно, при декларировании инвестиционного счёта ребёнка нет отличий. Вы должны указать данные ребёнка в декларации о доходах. Если у ребёнка имеется налогооблагаемый доход и с него удержан подоходный налог, то ребёнок также может вычесть взносы, внесённые в третью ступень, из своего налогооблагаемого дохода, а также вернуть подоходный налог. Как правило, несовершеннолетние дети не имеют такого большого налогооблагаемого дохода и удержанного подоходного налога, за счёт которого можно получить возврат. Даже, если ребёнок работал летом и получил оплату, то на ребёнка распространяется общий не облагаемый доход и у него нет подоходного налога, удерживаемого в такой большой сумме, чтобы получить возврат с взносов в третью ступень.
Можно ли вычесть из дохода от аренды квартиры расходы на улучшение (обновление)?
Нельзя. В декларации о доходах (таблица 5.4) необходимо задекларировать весь полученный доход от аренды квартиры, с которого автоматически вычитается 20% для покрытия расходов. Это значит, что в случае дохода от аренды жилого помещения налогом облагается только 80% полученного дохода и эта налоговая льгота предназначена для покрытия расходов на улучшение (обновление)