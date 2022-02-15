15.02.2022, 11:18
Мужская сборная России завоевала серебро в командной гонке преследования(2)
ФОТО: Reuter / Scanpix
15 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны медали в командном преследовании у конькобежцев. Золото у Норвегии. Сборная России завоевала серебро, бронза отправляется в копилку США.
Мужчины. Командное преследование. Финал
1. Норвегия – 3:38.08
2. Россия – 3:40.46
Забег за 3-е место
1. США – 3:38.81
2. Нидерланды – 3:41.62
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.
Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.