Новости России
15.02.2022, 11:19

Минобороны РФ сообщило о начале возвращения военных с учений

 
ФОТО: EPA /Scanpix

Вооруженные силы России завершили часть военных учений, подразделения Южного и Западного военных округов начинают возвращение в места дислокации, пишет РБК со ссылкой на Минобороны.

”По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации”, — сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Воинские подразделения уже приступили к погрузке и уже 15 февраля направятся в свои гарнизоны, уточнил он.

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