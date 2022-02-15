Олимпиадa
15.02.2022, 11:05

Конькобежный спорт: России не хватило менее 2 секунд до бронзы

 
ФОТО: Delfi
Женская сборная Канады выиграла золото в командной гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине, россиянки заняли четвертое место.

Конькобежный спорт. Женщины. Командное преследование

Финал

1. Канада – 2:53.44

2. Япония – 3:04.47

Забег за 3-е место

1. Нидерланды – 2:56.86

2. Россия – 2:58.66

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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