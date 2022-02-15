15.02.2022, 11:05
Конькобежный спорт: России не хватило менее 2 секунд до бронзы
ФОТО: Delfi
Женская сборная Канады выиграла золото в командной гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине, россиянки заняли четвертое место.
Конькобежный спорт. Женщины. Командное преследование
Финал
1. Канада – 2:53.44
2. Япония – 3:04.47
Забег за 3-е место
1. Нидерланды – 2:56.86
2. Россия – 2:58.66
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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