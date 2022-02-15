Виноват дедушка? МОК огласил линию защиты Валиевой(52)
Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд рассказал, как защита фигуристки Камилы Валиевой объяснила попадание в ее организм запрещенного вещества.
25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно 7 февраля после завершения командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022.
”После брифинга Денис Освальд сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было то, что триметазидин попал в ее организм ”с продуктом, который употреблял ее дедушка”, — пишет Sports.ru.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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