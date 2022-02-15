В исправительной колонии проходит очередной суд над Навальным

Дело о мошенничестве против Навального возбудили в конце 2020 года. В СК заявили, что политик потратил на личные цели 356 миллионов рублей, собранных в виде пожертвований на деятельность ФБК и сети его предвыборных штабов.

Дело о неуважении к суду возбудили в мае 2021, после процесса над Навальным по обвинению в ”клевете на ветерана”. Следователи посчитали, что оппозиционер оскорблял судью и других участников судебного разбирательства. По словам соратника Навального Ивана Жданова, обвинение строится на 104 фразах, сказанных Навальным во время суда. Позже оба дела объединили в одно.

Как передают журналисты, заседание проходит в актовом зале колонии. В зал пускают только журналистов с блокнотами и ручкой, телефоны проносить нельзя. Остальные журналисты следят за заседанием в зале трансляции. Жена и дочь Навального находятся в зале.