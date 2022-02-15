До России не добрались! Сборная Латвии вылетела с Олимпиады после поражения от датчан(3)
Сборная Латвии по хоккею уступила датчанам (2:3) в матче за выход в четвертьфинал олимпийского турнира в Пекине. Команда Харийса Витолиньша вела 2:1 и могла увеличить преимущество в счете, но не использовала ряд хороших возможностей и завершила Олимпиаду на 11-м месте в конкуренции 12 команд. Датчане уже завтра сыграют в четвертьфинале с командой Олимпийского комитета России (ОКР).
В составе датской команды шайбы забросили Мортен Поульсен, Юлиан Якобсен и Маркус Лауридсен. У сборной Латвии дубль оформил нападающий Лаурис Дарзиньш.
Ключевой в матче стала вторая половина второго периода, когда сборная Латвии, ведя 2:1, не использовала стопроцентный голевой момент, а затем не реализовала большинство и пропустила вторую шайбу. В начале заключительной 20-минутки Маркус Лауридсен забил решающий гол в большинстве.
Сборная Дании открыла счет на 13-й минуте, но еще до этого команда Латвии лишилась вратаря Яниса Калниньша, получившего повреждение. Голкипер потянул связки, когда пытался отразить бросок Мортена Мадсена, и уступил свое место в воротах Ивару Пунненовсу, который уже через пять минут капитулировал. Матиас Лассен бросил от синей линии — Пунненовс шайбу отразил, но первым на добивании оказался Мортен Поульсен, который поразил ворота с острого угла.
Через четыре минуты сборная Латвии отыгралась. Оскар Цибульскис отыграл от лицевого бортика на Ренарса Крастенбергса, который своей передачей вывел Дарзиньша один на один с голкипером, и форвард рижского "Динамо" уверенно переиграл Дама.
Заброшенная шайба воодушевила сборную Латвии, которая продолжила идти в наступление. Активность в начале второго периода позволило латвийцам заработать большинство и выйти вперед. Дарзиньш после передачи вдоль синей линии двинулся справа вперед и перед кругом для вбрасывания нанес отличный кистевой бросок — шайба залетела в "домик" Даму.
Буквально через минуту сборная Латвии должна была увеличивать преимущество в счете. Николай Елисеев и Увис Балинскис смогли вдвоем убежать на вратаря. Первый не стал делиться шайбой с партнером, сам бросил по воротам справа, но переиграть голкипера не сумел. После этого неудачного эпизода сборная Латвии не реализовала большинство и сразу же пропустила. Николай Мейер поборолся в правом углу площадки и сделал передачу на Якобсена, который броском из-под защитника огорчил Пунненовса — 2:2.
В начале третьего периода датчане забросили третью шайбу, которая оказалась победной. Дарзиньш получил две минуты за блокировку, и датчане реализовали большинство. Миккель Бедкер из правого круга для вбрасывания сделал передачу на синюю линию, откуда от души зарядил Лауридсен! Матиас Бау закрыл на пятачке обзор Пунненовсу, который не смог выручить.
Таким образом, сборная Латвии потерпела четвертое поражение в четырех матчах турнира и завершила Олимпийские игры на 11-м месте среди 12 команд. Датчане уже завтра сыграют в четвертьфинале с командой Олимпийского комитета России (ОКР). Начало игры — в 8:00 по латвийскому времени. Россияне уже играли с датчанами на групповом этапе во втором туре. Тогда команда Алексея Жамнова одержала победу со счетом 2:0, заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов и Кирилл Семенов.
Полуфиналы олимпийского турнира пройдут 18 февраля. Матч за третье место состоится на следующий день, а финал пройдет в воскресенье, 20 февраля.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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