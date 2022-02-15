До России не добрались! Сборная Латвии вылетела с Олимпиады после поражения от датчан

В составе датской команды шайбы забросили Мортен Поульсен, Юлиан Якобсен и Маркус Лауридсен. У сборной Латвии дубль оформил нападающий Лаурис Дарзиньш.

Ключевой в матче стала вторая половина второго периода, когда сборная Латвии, ведя 2:1, не использовала стопроцентный голевой момент, а затем не реализовала большинство и пропустила вторую шайбу. В начале заключительной 20-минутки Маркус Лауридсен забил решающий гол в большинстве.

Сборная Дании открыла счет на 13-й минуте, но еще до этого команда Латвии лишилась вратаря Яниса Калниньша, получившего повреждение. Голкипер потянул связки, когда пытался отразить бросок Мортена Мадсена, и уступил свое место в воротах Ивару Пунненовсу, который уже через пять минут капитулировал. Матиас Лассен бросил от синей линии — Пунненовс шайбу отразил, но первым на добивании оказался Мортен Поульсен, который поразил ворота с острого угла.

Через четыре минуты сборная Латвии отыгралась. Оскар Цибульскис отыграл от лицевого бортика на Ренарса Крастенбергса, который своей передачей вывел Дарзиньша один на один с голкипером, и форвард рижского "Динамо" уверенно переиграл Дама.

Заброшенная шайба воодушевила сборную Латвии, которая продолжила идти в наступление. Активность в начале второго периода позволило латвийцам заработать большинство и выйти вперед. Дарзиньш после передачи вдоль синей линии двинулся справа вперед и перед кругом для вбрасывания нанес отличный кистевой бросок — шайба залетела в "домик" Даму.

Буквально через минуту сборная Латвии должна была увеличивать преимущество в счете. Николай Елисеев и Увис Балинскис смогли вдвоем убежать на вратаря. Первый не стал делиться шайбой с партнером, сам бросил по воротам справа, но переиграть голкипера не сумел. После этого неудачного эпизода сборная Латвии не реализовала большинство и сразу же пропустила. Николай Мейер поборолся в правом углу площадки и сделал передачу на Якобсена, который броском из-под защитника огорчил Пунненовса — 2:2.