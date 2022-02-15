Латыпов разрыдался на финише эстафеты после упущенного золота

Россия лидировала перед последней стрельбой с преимуществом в более 50 секунд, но Латыпов промахнулся пять раз и зашел на два штрафных круга.

В итоге команда взяла бронзу.

На финише Латыпова утешали Карим Халили, Максим Цветков и Александр Логинов.

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпийских играх в Пекине, передает Sports.ru.

”Латыпов рано повесил медаль на шею. Можно было переждать ветер, а он начал стрелять в порыв. А дальше, видимо, уже коленки задрожали.

В жизни все бывает, конечно. Что-то подобное по драматизму было в Сочи, когда немец под ноги плюхнулся, такое же разочарование было”, — сказал Каминский.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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