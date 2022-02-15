Эстонец Ильвес занял 9-е место в двоеборье на Олимпиаде в Пекине

После приезда в Пекин у Кристьяна Ильвеса был обнаружен коронавирус, и спортсмен оказался в изоляции почти на две недели. Эстонец был вынужден пропустить первый вид двоеборья, в котором атлеты соревновались на нормальном трамплине. Но после того, как его тесты стали давать отрицательный результат один из претендентов на медаль смог заявиться на соревнования.

Ильвес прекрасно исполнил свой прыжок, набрав, наряду с Ямамото, вторую сумму баллов 128,7. Это позволило ему уйти на трассу гонки на 10 км вторым, с отставанием в 44 секунды от лидера — Ярла-Магнуса Рийбера. Интересно, что Рийбер, как и Ильвес, провел 10 дней в карантине. Лучшим из россиян стал Артем Галунин, показавший 42-й результат.

Гонка началась с небольшого курьеза. Лидер соревнований Рийбер вскоре после старта ошибся лыжней и проехал 100-200 метров в другую сторону. Ошибка стоила норвежцу примерно 35 секунд и впоследствии лишила его медали.

Ильвес до последних полутора километров находился в группе преследователей и претендовал на медаль. Однако затем немец Винцец Гайгер и Йорген Грообак так взвинтили темп, что эстонцу, выпавшему в последние недели из тренировочного ритма, оказалось не под силу удержаться в этой группе. В итоге у него 9-е место. Это лучшее выступление эстонских спортсменов в Пекине за исключением выигравшей медаль Келли Сильдару. Золото идельным спринтерским ускорением завоевал Грообак, серебро — у еще одного норвежца Йенса Офтебро. Бронза отправляется в Японию, благодаря Акито Ватабе.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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