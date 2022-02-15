Ласнамяэ улучшит качество услуги уборки — и снега, и мусора

”Наш новый партнер будет оказывать ряд услуг, которые непосредственно влияют на жителей района Ласнамяэ. Мы хотим повысить качество обслуживания всех территорий, но особый упор сделаем на зимнюю уборку снега, чтобы автомобильные дороги, внутриквартальные и пешеходные дорожки в Ласнамяэ были максимально безопасными в любое время года”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Сейчас все районы города также обновляют свои договоры по обслуживанию. В новых договорах будет усилен надзор за тем, как подрядчики исполняют свои обязанности.

”Учитывая размеры района Ласнамяэ, объем работы очень большой, а суть услуги в разное время года крайне разнообразна. Поэтому наши ожидания к новому партнеру очень высоки. На конкурс поступили заявки от четырех предприятий, среди которых мы выберем лучшее”, — добавила Юрченко.

Более систематический подход и долгосрочное партнерство с конкретным подрядчиком поможет обеспечить, чтобы в Ласнамяэ было как можно меньше мусора на открытых территориях, район был бы благоустроенным, дружелюбным и чистым.