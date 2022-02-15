15.02.2022, 09:05
В Таллинне на женщину наехал трамвай. Полиция просит помощи!
Foto: Andres Putting
Полиция просит отозваться свидетелей ДТП, которое произошло вчера, 14 февраля, в 19.15, в Таллинне на Тартуском шоссе у здания по адресу Лаулупео, 1, когда на переходившую дорогу 31-летнюю женщину наехал трамвай.
От полученного трамваем удара женщина упала на проезжую часть и на нее наехал автомобиль Volvo. По предварительным данным, трамвай и автомобиль ехали на разрешающий свет светофора. Пострадавшую доставили в больницу.
Водители трамвая и автомобиля были трезвы и имели право на управление транспортным средством соответствующей категории.
Остальные обстоятельства ДТП выясняются. Просим очевидцев ДТП связаться с полицией по номеру 612 3000 в рабочие дни с 9 до 17 часов или написать на адрес. pohja.lmt@politsei.ee