В Таллинне на женщину наехал трамвай. Полиция просит помощи!

От полученного трамваем удара женщина упала на проезжую часть и на нее наехал автомобиль Volvo. По предварительным данным, трамвай и автомобиль ехали на разрешающий свет светофора. Пострадавшую доставили в больницу.

Водители трамвая и автомобиля были трезвы и имели право на управление транспортным средством соответствующей категории.

Остальные обстоятельства ДТП выясняются. Просим очевидцев ДТП связаться с полицией по номеру 612 3000 в рабочие дни с 9 до 17 часов или написать на адрес. pohja.lmt@politsei.ee