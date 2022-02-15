ПРЯМО СЕЙЧАС | Россия борется за золото. Эстонские биатлонисты с двумя штрафными кругами

После второй стрельбы лидирует Россия, а Норвегия зашла на штрафной круг. Эстонец Рене Цахкна отлично отстрелялся на первом рубеже, но завалил второй и пошел на штрафной круг. Эстафету смог передать Кристо Сиймеру только 17.

Халили обеспечивает Логинову небольшое преимущество, Логинов, несмотря на 2 запасных патрона, справляется с дистанцией. Французы наступают на пятки. Норвежцы пока далеко.

Цветков уходит на свой этап с запасом в 36.2 секунды. Вторыми идут французы, третьми - беларусы. Норвежцы только шестые. Эстония с двумя штрафными кругами.

Старт-лист

1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен)

2. Россия (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов)

3. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе)

4. Германия (Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филип Наврат)

5. Беларусь (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Антон Смольский)

7. Италия (Томас Бормолини, Томассо Джакомель, Лукас Хофер, Доминик Виндиш)

8. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Сабастьян Самульссон)

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16. Эстония (Калев Эрмитс, Кристо Сиймер, Райдо Рянкель и Рене Цахкна)

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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