Норвегия выиграла золото, Латыпов "застрелился" на последнем рубеже, но Россия с бронзой

После второй стрельбы лидирует Россия, а Норвегия зашла на штрафной круг. Эстонец Рене Цахкна отлично отстрелялся на первом рубеже, но завалил второй и пошел на штрафной круг. Эстафету смог передать Кристо Сиймеру только 17.

Халили обеспечивает Логинову небольшое преимущество, Логинов, несмотря на 2 запасных патрона, справляется с дистанцией. Французы наступают на пятки. Норвежцы пока далеко.

Цветков уходит на свой этап с запасом в 36.2 секунды. Вторыми идут французы, третьми - беларусы. Норвежцы только шестые. Эстония с двумя штрафными кругами.

Цветков идеально отстрелялся на обоих огневых рубежах и еще немного увеличивает отрыв от француза Симона Дестье. Последним у россиян идет Эдуард Латыпов. У него чуть больше 40 секунд преимущества перед Францией, Германией и Норвегией.

На первом рубеже Латыпов отстреливается в ноль и убегает от преследователей. Вторым убегает норвежец Кристиансен.

Латыпов на последнем этапе допускает пять промохов и уходит на два штрафных круга.

Норвежцы - олимпийские чемпионы.

Эстонцы финишировали на 15 месте.

Биатлон. Мужчины. Эстафета

1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен) – 1:19.50,2 (1+7)

2. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе) – 27,4 (0+9)

3. Россия (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов) – 45,3 (2+6)

4. Германия (Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филип Наврат) – 1.04,3 (1+9)

5. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Сабастьян Самульссон) – 1.49,4 (1+13)

Старт-лист

1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен)

2. Россия (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов)

3. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе)

4. Германия (Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филип Наврат)

5. Беларусь (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Антон Смольский)

7. Италия (Томас Бормолини, Томассо Джакомель, Лукас Хофер, Доминик Виндиш)